Фальшивые «друзья России» в Молдове

«Мягкая сила» в молдавском варианте: заплати и иди вон

Что такое проблема мягкой силы для России и почему до сих пор эффективность ее недотягивает до нужного уровня, на примере Молдовы рассказывает автор ИА REGNUM

Конкуренция на поле противоборства «мягких сил» различных субъектов знает и такую ситуацию, когда ресурс, вкладываемый одним из игроков в своего агента, оборачивается против самого спонсора. Стоит признать высокую эффективность такого рода двойной игры и задуматься — не попадает ли Россия в подобную ситуацию, например, в Молдове, оказывая поддержку президенту Додону?

Действительно, если просуммировать все действия «пророссийского» президента Молдовы, то получится картина, входящая в серьезное противоречие с его комплиментами в адрес России и ее руководства.

Но даже не только в Додоне дело, схема поддержки «пророссийских политиков» в Молдове продолжает плодить фальшивых союзников России. Транслируя в России свою как бы союзническую позицию, они ухитряются во внутреннем информационном пространстве Молдовы нагнетать антироссийскость, используя для этого подконтрольный себе парламент. Кто персонально ответствен за такое развитие событий в Молдове и не настало ли время для российских лидеров перестать выращивать сомнительных союзников?

Сергей Артёменко.