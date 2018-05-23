Молдавские грузоперевозчики больше не будут платить таможенные пошлины за транзит товара через Украину

Молдавские грузоперевозчики больше не будут платить таможенные пошлины за транзит товара через Украину. Соответствующее постановление должны утвердить на сегодняшнем заседании правительства. После документ должен одобрить парламент.

До сих пор стоимость транзита товаров через Украину варьировалась от восьми до 12 евро. Соглашение также предусматривает, что транспорт, отвечающий нормам евро-3, теперь свободно будет пересекать территорию соседней страны. Ранее для этого требовалось определенное разрешение. Власти полагают, что это будет способствовать развитию экспорта и расширению бизнес-рынка.

В прошлом году Украина выдала молдавским транспортникам 55700 разрешений на грузоперевозки. По статистике, 80% транспортного транзита проходит через территорию соседней страны.