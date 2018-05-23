Зачем Молдове навязывают ЛГБТ, или Как стране защитить традиционные ценности

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что в сентябре в Кишиневе состоится Всемирный конгресс семей, в преддверии которого он совершит рабочий визит в США.

"Уже идет подготовка для организации Всемирного конгресса семей в Кишиневе 14-16 сентября этого года. У нас есть предварительные подтверждения об участии в Конгрессе представителей более чем 50 стран. На данном этапе подтверждено участие Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и премьер-министра Ватикана", — отметил Додон.

Как пояснил президент, "таким образом, Республика Молдова станет платформой для дискуссий и продвижения традиционных семейных ценностей между Западом и Востоком".

"То, что нам удалось добиться права организовать Всемирный конгресс семей в Кишиневе, — очень важно для Молдовы", — сказал Додон, добавив, что это нужно не только с точки зрения продвижения традиционных семейных ценностей, но и для имиджа страны.

Что навязывает Запад Кишиневу?

Как подчеркнул молдавский лидер, сохранение семейных ценностей — одна из его основных целей. Он раскритиковал продвижение в республике законопроектов, которые чужды народу Молдовы, а также проведение в последние годы маршей ЛГТБ-сообщества в центре Кишинева.

"Остаюсь при той же позиции, что и ранее. Молдова — страна, где традиционные ценности должны быть на первом месте. Я не против хороших отношений с Западом — ЕС, США, но все, что касается продвижения ценностей, которые нам чужды, с этим надо быть осторожными. Почему так много дискуссий вокруг этой темы, почему так настойчиво продвигаются эти заявления и движения? Мы хорошо понимаем, что это попытка навязать нашей стране ценности, которые нам не присущи", — отметил Додон.

Он напомнил, что 98% населения Молдовы — православные христиане. По его мнению, именно поэтому и такая реакция со стороны общества на эти марши и законы, которые были ранее приняты.

"Мы открыты для сотрудничества со всеми — и с Западом, и с Востоком, но не пробуйте навязывать нам ценности, которые нам, молдаванам, чужды", — сказал Додон.

Президент Молдовы отправится с визитом в США

Как отметил молдавский лидер, в контексте подготовки ко Всемирному конгрессу семей, который состоится в Кишиневе в сентябре, он получил официальное приглашение со стороны президента Международной организации по делам семьи Брайана Брауна посетить с рабочим визитом США в период 1-9 июля этого года.

"Принял это приглашение. В рамках визита состоятся встречи и дискуссии по поводу сохранения традиционных ценностей и традиционных семей. Также начаты переговоры по организации встреч с официальными лицам США. Дополнительная информация по поводу визита в США будет представлена позже", — отметил Додон.

Какова цель Всемирного конгресса семей?

В свою очередь, как подчеркнул глава Международной организации по делам семьи Брайан Браун, люди с разными традициями и культурой по всему миру понимают, что сходятся в одном и видят, что их основные ценности, касающиеся семьи, сегодня подрываются определенными акциями.

"Некоторые сильные элиты пытаются подменить институт семьи, преследуя определенные цели. Всемирный конгресс семей позволяет объединить людей со всего мира вокруг основной проблемы семьи. Уверен, что Конгресс в Кишиневе станет самым престижным", — сказал Браун.