Выборы в Кишинёве. Продолжение следует…

Из семи населенных пунктов, где в минувшие выходные прошли выборы, наибольшее внимание, естественно, было приковано к двум крупнейшим городам страны: Кишиневу и Бельцам. Жители Бельц выбрали нового мэра с первой попытки.

Причем, с оглушительным результатом. Кишинёвцы же остались верны “традиции”. Первый и последний раз генпримар в столице был избран в первом туре 23 мая 1999 г. – тогда победил Серафим Урекяну.

Второй тур внеочередных выборов мэра Кишинёва состоится через две недели – 3 июня. В финале поборются социалист Ион Чебан и (совершенно неожиданно) лидер партии “Платформа DA” Андрей Нэстасе, получившие в минувшее воскресенье соответственно 40,97% и 32,12% голосов избирателей при явке в 35,53%.

Просчёт технологов Сильвии Раду…?

Перед 20 мая политологи и социологи рисовали совершенно другие результаты первого тура. Согласно опросу “Барометр общественного мнения”, в финал должны были выйти кандидат от ПСРМ Ион Чебан с 30% и независимый кандидат Сильвия Раду, за которую готовы были проголосовать 23% избирателей. Андрей Нэстасе располагался на третьей позиции с 15%.

В опросе компании Intellect Group со значительным отрывом лидировала Сильвия Раду – 31%, в то время как за Иона Чебана высказались 22,8% респондентов, а за Андрея Нэстасе готовы были отдать голоса 18% опрошенных. Опрос Центра социологических исследований тоже ставил Сильвию Раду с 31,7% голосов на первую позицию, за ней шли Ион Чебан – 31% и Андрей Нэстасе – 15,8%. В итоге самым точным оказалось социологическое онлайн-исследование, проведенное проектом votum.md. За Иона Чебана, расположившегося на первой позиции, в нём отдали свой голос 43,27% опрошенных (итоговый результат в первом туре - 40,97%), лидер партии “Платформа DA” Андрей Нэстасе расположился на второй позиции с 24,01% (32,12% в первом туре), замыкала тройку лидеров в этом опросе Сильвия Раду, за которую проголосовали 18,83% пользователей (17,65% в первом туре).

Политический аналитик Корнелиу Чуря называет несколько причин поражения независимого кандидата Сильвии Раду, на которую, как он считает, на этих выборах ставила правящая ДПМ. Во-первых, её предвыборная кампания была недостаточно мощной и не преследовала цель мобилизации электората, в отличие от избирательной кампании основного конкурента Сильвии Раду в борьбе за правоцентристский сегмент избирателей - Андрея Нэстасе. Это стало главной стратегической ошибкой бывшей и.о. мэра Кишинёва и тех, кто помогал ей в предвыборной гонке. Вторая причина: соцопросы, обнародованные перед первым туром “не очень хорошо были подогнаны под ситуацию в Кишинёве”, что, как считает Корнелиу Чуря, расслабило и не объединило симпатизантов Сильвии Раду – всё равно опросы показывали, что единственный независимый кандидат в ходе нынешней предвыборной гонки гарантированно проходит во второй тур.

… или протестное голосование “правого” электората?

А вот политический эксперт Виктор Чобану уверен: 20 мая имело место протестное голосование правого электората муниципия Кишинёв. Слишком уж грязная кампания велась против лидера “Платформы DA”: упоминание “мокрых штанов” в новостных блоках провластных телеканалов просто зашкаливало, плюс обнародование телефонного разговора Нэстасе с матерью и оскорбительная скульптура “писающего мальчика” с головой политика, установленная перед зданием мэрии.

“С одной стороны, то, что произошло в минувшее воскресенье, несомненно, было протестным голосованием, - говорит Виктор Чобану. – Мы никогда не сможем установить, какой именно фактор, что конкретно сыграло в пользу Нэстасе. Это может быть и грязная кампания, развернувшаяся вокруг лидера “Платформы DA” и вызвавшая протест части электората. Может быть, сыграл другой фактор, позволивший Нэстасе обойти Сильвию Раду – например, использование независимым кандидатом административного ресурса или то, что г-жа Раду не пришла ни на одни дебаты со своими соперниками.

С другой стороны, 20 мая имело место политическое голосование. Посмотрите на историю местных выборов в крупных молдавских городах, посмотрите на выборы на Украине – города почти всегда голосуют политически. То есть отдают голоса за партии, а не за независимых кандидатов. Да, партии надоели, да, большинству из них электорат не доверяет или разочаровался, но независимым кандидатам у нас не доверяют больше”.

А вообще, - продолжает Чобану, определенные тенденции получения такого результата на выборах в Кишинёве вырисовывались. «Я проглядывал данные нескольких соцопросов – как открытых, так и закрытых. Ряд из них демонстрировал у Сильвии Раду тренд на падение. В команде независимого кандидата почему-то не учли эти показатели и не скорректировали свою избирательную кампанию, в итоге наметившийся тренд вылился в поражение госпожи Раду уже в первом туре, хотя многие видели её будущим генеральным примаром муниципия Кишинёв”, - говорит эксперт.

Сможет ли “левый” кандидат взять “правый” город?

В политической географии Республики Молдова Кишинёв всегда считался “правым” городом. Кто бы ни находился у власти в стране, на местных выборах в столице никогда не побеждали кандидаты от левых партий. Представители “левых” почти всегда одерживали победу в первых турах, но неизменно терпели поражение во вторых – из-за “неправильной” геополитической ориентации.

Казалось бы, после выборов 20 мая в Кишинёве сложилась классическая схема: во второй тур выборов мэра в очередной раз вышли кандидаты с противоположной геополитической позицией. В первом туре с большим отрывом побеждает кандидат от левых: у социалиста Иона Чебана 40,97% голосов избирателей – почти на 9% больше, чем у идущего следом Андрея Нэстасе. Однако кандидат от Партии социалистов практически вышел в свой лимит, а Нэстасе есть откуда добирать во втором туре. Об этом свидетельствует разброс электората на правом фланге – около 25% избирателей данного политического сегмента в минувшее воскресенье проголосовали за других кандидатов от “правых” политформирований. Да и если придерживаться классической схемы, ко второму туру все “проевропейские” партии должны объявить о своей поддержке геополитически “правильного” кандидата в генеральные примары, что в итоге должно обеспечить победу Андрея Нэстасе 3 июня. Некоторые из них уже это сделали.

Однако в ходе нынешней избирательной гонки не всё так просто и прямолинейно. Во первых, за ДПМ голосует в основном не правый, а центристский электорат. Соответственно те, кто связывал Сильвию Раду с ДПМ, в основе не являются правыми. Кроме того, за Сильвию Раду голосовали многие из тех, кто увидел способности этого кандидата реально изменить ситуацию к лучшему и те, кто понимает, как важно градоначальнику иметь поддержку центральной власти. Эти жители Кишинева аполитичны либо являются патриотически настроенными гражданами, принимающим решения разумом, а не чувствами. Вполне вероятно, что большинство из этих людей не проголосует за Андрея Настасе, так как правые, в лице Дорина Киртоакэ и его коллег-либералов оказались крайне слабыми администраторами и выберут И. Чебана – человека более профессионального, который значительно лучше Андрея Настасе знает проблемы столицы.

Далее, через полгода состоятся парламентские выборы, которые на этот раз пройдут по смешанной избирательной системе. Местные выборы часто называют генеральной репетицией парламентских выборов, а в Кишинёве и Бельцах проживает треть избирателей. В Бельцах социалисты и демократы, являющиеся апологетами смешанной избирательной системы, на выборах 20 мая потерпели сокрушительное поражение – победу в “северной столице” одержал кандидат от оппозиционной “Нашей партии” Николай Григоришин. Но в Бельцах будут действовать только 2 одномандатных округа на выборах в законодательный орган, а в Кишинёве их будет целых 11 из 46-и, которые откроются в правобережной Молдове.

В экспертных кругах не раз отмечали, что в условиях смешанной избирательной системы вопрос о том, кто будет управлять населённым пунктом, приобретает особую актуальность. Потому что шансы на победу тех кандидатов, кого будет поддерживать генеральный примар, на кого будет работать административный аппарат мэрии, претуры и жэки, значительно возрастают. Плюс может сыграть свою роль символичность одержанной победы: вероятность того, что через несколько месяцев избиратели поддержат кандидата именно той партии, чей представитель победил на местных выборах, достаточно велика.

Поэтому при всей “идеологической” и “геополитической” схожести позиций правящей Демпартии с “Платформой DA” и PAS Майи Санду, поддержавшей кандидатуру Нэстасе, демократам крайне не выгодно допускать сейчас Андрея Нэстасе к административному ресурсу города и обеспечивать рост популярности PAS и DA в преддверии выборов в парламент. Поэтому ряд политических аналитиков считает более вероятным, что во втором туре выборов генерального примара Кишинёва правящая ДПМ поддержит не единого кандидата от правых Андрея Нэстасе, а социалиста Иона Чебана. Негласно, конечно, – подчеркивают эксперты.

“Прецедент есть – президентские выборы 2016 года, когда ДПМ вроде бы официально поддержала “проевропейского кандидата” Майю Санду, а негласно оказывала поддержку кандидату от Партии социалистов Игорю Додону, - говорит политический эксперт Виктор Чобану. – Думаю, что победа кандидата от ПСРМ Иона Чебана во втором туре местных выборов демократам гораздо выгоднее победы Андрея Нэстасе. С одной стороны, они могут сказать: “Проевропейский вектор Республики Молдова в опасности, столица уже стала “красной”, так что вам, ребята из правого фланга, деваться некуда – поддержите нас”. С другой стороны, если в Кишинёве сейчас выигрывает Ион Чебан, в Партии социалистов появляется три центра силы – Додон, Гречаная, Чебан, и, играя на их противоречиях, у демократов появляется больше возможностей для контроля над ПСРМ. Так что пока, после оглашения результатов первого тура, в стане Демократической партии, конечно, наблюдается некоторое замешательство, но я уверен, что это продлится недолго, и очень скоро официально будет объявлено о поддержке “проевропейского” кандидата ради “европейского будущего” страны, а неофициально ДПМ станет действовать так, как ей это выгодно с прицелом на парламентские выборы”.

О “сложном выборе”, который предстоит сделать демократам, говорит и Корнелиу Чуря: “Идеологически ДПМ, конечно, предпочтительней Андрей Нэстасе, но, думаю, что этим партиям будет сложно договориться в силу целого ряда причин, в том числе из-за, скажем так, имеющихся противоречий с олигархическими группами, стоящими за спиной лидеров “Платформы DA”. Думаю, что тут нужны переговоры, может быть даже при посредничестве Запада”.