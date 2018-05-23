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Общество
Молдаванка вошла в топ-5 самых красивых девушек мира
23.05.2018

19-летняя Валерия Ворническу попала в «пятерку» престижного конкурса красоты «Miss New World 2018», который проходил в Турции.

Валерия соревновалась с девушками из 20 стран. Наша красавица  вошла  топ-5 лучших и получила титул «Мисс Фотомодель». Валерия сотрудничает с зарубежным модельным агентством, учится на факультете права в Европейском университете Молдовы, передает actualitati.md.

В конце прошлого года Валерия Ворническу выиграла титул «Мисс Фотогеничность» на неделе  моды в Бухаресте, а в 2016–ом участвовала в конкурсе «Мисс Молдова».


 
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