Спорт Молдавские каноисты поднялись на подиум почета на Кубке мира Молдавские каноисты Олег Нуца и Илие Спрынчанэ заняли третье место на 200 метров (каяк каноэ) на Чемпионате мира в Венгрии Они проплыли дистанцию за 37.904, уступив венгерскому дуэту Джонатан Хажд – Адам Фекете (36.393) и китайскому Цян Ли – Хао Ван (37.404), передает IPN. Олег Нуца и Илие Спрынчанэ являются чемпионами мира и Европы среди молодежи. На Чемпионате мира в Венгрии Олег Тарновский завоевал серебряную медаль. На этот раз натурализованный украинец занял второе место на дистанции 500 метров. Ранее Тарновский завоевал серебряную медаль на 1000 метров.

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