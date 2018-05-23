Молдавские каноисты поднялись на подиум почета на Кубке мира

|
|
...
|
Спорт
Молдавские каноисты Олег Нуца и Илие Спрынчанэ заняли третье место на 200 метров (каяк каноэ) на Чемпионате мира в Венгрии
Они проплыли дистанцию за 37.904, уступив венгерскому дуэту Джонатан Хажд – Адам Фекете (36.393) и китайскому Цян Ли – Хао Ван (37.404), передает IPN.
Олег Нуца и Илие Спрынчанэ являются чемпионами мира и Европы среди молодежи.
На Чемпионате мира в Венгрии Олег Тарновский завоевал серебряную медаль. На этот раз натурализованный украинец занял второе место на дистанции 500 метров. Ранее Тарновский завоевал серебряную медаль на 1000 метров.
Обсуждение новости
|