23 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
Молдавские каноисты поднялись на подиум почета на Кубке мира
23.05.2018

Молдавские каноисты Олег Нуца и Илие Спрынчанэ заняли третье место на 200 метров (каяк каноэ) на Чемпионате мира в Венгрии

Они проплыли дистанцию за 37.904, уступив венгерскому дуэту Джонатан Хажд – Адам Фекете (36.393) и китайскому Цян Ли – Хао Ван (37.404), передает IPN.

Олег Нуца и Илие Спрынчанэ являются чемпионами мира и Европы среди молодежи.

На Чемпионате мира в Венгрии Олег Тарновский завоевал серебряную медаль. На этот раз натурализованный украинец занял второе место на дистанции 500 метров. Ранее Тарновский завоевал серебряную медаль на 1000 метров.


 
Количество просмотров:
51
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.