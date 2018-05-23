Богдан Цырдя: У Нэстасе нет лидерских качеств, его рейтинг вырос за счёт грубейших ошибок ДПМ

Безусловно, правые в панике. На горизонте замаячила реальная перспектива потери столицы.

Началась истерика, попытки оболванить избирателей, убедить, что исход предрешён и Чебан проиграет. Ну точь-в-точь, как перед первым туром, когда нас убеждали, что Сильвия Раду победит с первого тура!

1. Чебан опережает Нэстасе почти на 10 процентов. Сократить этот разрыв не так уж и просто, учитывая откровенную ненависть унионистов и демократов к Нэстасе.

2. У Нэстасе нет харизмы, лидерских и бойцовских качеств. Его рейтинг вырос за счёт грубейших ошибок ДПМ. Он стал открыто избегать Чебана, который на всех дебатах разносил его в пух и в прах.

3. Правые раздроблены. Никто не будет работать на Нэстасе, который неоднократно на них нападал. Не нужно это ни ДПМ, ни ЛП, ни ПУН, ни НЛП. И тут даже госдеп не поможет. Конечно, на словах его поддержат, а на деле – вряд ли! Возможно, на него будет работать Майя Санду, что приведёт к смерти её партии. А Санду это надо?

4. Электорат Сильвии Раду – это электорат ПСРМ, о чём говорят солидные опросы. Она везде копировала социалистов, участвовала в празднике 9 мая. Её 17 процентов перейдут почти целиком к ПСРМ и Иону Чебану. А этого достаточно для убедительной победы.

5. Дорин Киртоакэ владел всем админресурсом столицы, админресурсом трёх министерств ЛП из правительства, обладал поддержкой ДПМ и партий правящего альянса (в том числе ЦИК, который помог в 2011 году сфальсифицировать выборы), высоким рейтингом власти и евроинтеграции, поддержкой Румынии. Этого всего у Андрея Нэстасе нет и вряд ли будет. ЦИК – под контролем ПКРМ. Правительство – у ДПМ. Мэрия – сам чёрт не разберёт.

6. Безусловно, на дебатах граждане узнают много интересных деталей об Андрее Нэстасе. Таких, что некоторым станет тошно. И они не то что за него голосовать, а не захотят даже упоминать его имя всуе. Вот почему Андрей Нэстасе избегает Чебана…