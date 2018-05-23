«Apă-Canal Chișinău»: отставки накануне большого распила?

В АО «Apă-Canal Chișinău» сменился руководящий состав. Во вторник общее собрание предприятия утвердило заявление об отставке Вероники Херца и приняло решение о назначении нового главы. Им стал Валерий Мешка. Что за этим стоит?

Перестановки

Мешка - выпускник математического факультета Технического университета Молдовы. В 2011 году был награжден орденом «Gloria Muncii». В 2005-2016 годах был директором кишиневского стекольного завода. Совпадение или нет, но именно после его ухода с госпредприятия оно приостановило свою деятельность в августе позапрошлого года из-за сбоя в стекловаренной печи. Для ее ремонта потребовался почти год и миллионные вливания из госбюджета.

Есть и другие перестановки. Своих кресел лишились: экономический директор Ион Бурдилэ, технический директор Виктор Кроитору и директор по работе с клиентами Максим Морога. Место первого занял Андрей Шаптефраць, сотрудник «Chișinău-Gaz». Новым техническим директором стал Анатолий Ликий, заместитель технического директора АО, а директором по работе с клиентами - Виорел Бежан, начальник управления контроля главной государственной инспекции.

Херца о своих заслугах

Вероника Херца, которая некоторое время отмалчивалась, написала на своей страничке в соцсети, что рада тому, что ей удалось спасти компанию от банкротства: «В сентябре 2016 года, когда я пришла в «Apă-Canal Chişinău» в качестве гендиректора, компания была практически на грани банкротства: долги перед поставщиками оборудования превышали два миллиона евро. Первый документ, который положили мне на стол, - это распоряжение суда о взыскании 16,2 миллиона лей. 2017 год для «Apă-Canal Chişinău» годом, когда мы смогли избежать банкротства и разблокировать инвестиционную программу, финансируемую ЕБРР, ЕИБ и Инвестиционным фондом соседства ЕС! В 2017 году компания зарегистрировала прибыль примерно в 9,5 миллиона лей по сравнению с 81 миллионом лей убытков в 2016 году. Благодарю партнеров по развитию, админсовет и не в последнюю очередь - сотрудников. Это результат индивидуальной работы каждого, от слесаря, сварщика, водителя, контролера, инженера, бухгалтера до менеджерской команды! Потому что люди, которые работают на «Apă-Canal», - профессионалы, преданные работе! Важно, чтобы все проекты продолжались».

Вероника Херца утверждает, что никогда не держалась за должности: «Достоинство - прежде всего. На поддельный больничный, как другие, я не собираюсь выходить. Я ухожу в сторону... Я рада, что мне удалось вернуть предприятие и проект к жизни. Я рада, что удалось создать команду. Я рада, что удалось запустить несколько проектов для обеспечения более высокого качества обслуживания и вернуть надежду сотрудникам. Моя совесть спокойна: работая в примэрии и в «Apă-Canal», я отдала все силы и умения тому, чтобы обеспечить устойчивое развитие в интересах потребителей и сотрудников».

Бекчиев имеет право вернуться

Напомним, что Херца стала директором предприятия по поставке воды 9 сентября 2016 года. Ее предшественник Константин Бекчиев был уволен по причине плохого управления предприятием. Он обратился в суд и в феврале 2017 года был восстановлен в должности. Бекчиев должен был получить 33 966 лей компенсации морального ущерба и 10 тысяч лей – расходов на адвоката.

Сразу после вынесения решения Бекчиев вернулся на предприятие и подписал приказ о своем восстановлении в должности и увольнении Херцы. Но по требованию антикоррупционной прокуратуры админсовет отстранил его от должности до завершения следствия и судебных разбирательств. И вот они завершились. 11 мая суд оправдал Бекчиева. Хотя прокуратура утверждала, что он создавал благоприятные условия для компаний своей дочери, у которых покупал товары по завышенным ценам. В частности, речь шла о покупке «Volkswagen Touareg» за 650 тысяч лей, кофеварки за 80 тысяч лей, тумбы под телевизор за 30 тысяч лей и т.д.. Бюджету «Apă Canal» был нанесен ущерб свыше двух миллионов лей. Пока Бекчиев о возвращении не говорит, но кто знает?..

Либералы продолжают выигрывать тендеры, меняя вывески

Эксперты полагают, что удобного момента для снятия Херцы ждали давно: зачем давать либералам возможность командовать предприятием, в которое иностранные доноры влили миллионы евро? На кону большой куш!

Напомним, что поставщик воды приступил к реализации программы развития услуг водоснабжения в муниципии Кишинев, финансируемого из кредита, полученного от ЕБРР и ЕИБ на общую сумму около 61,8 миллиона евро, а также из инвестиционного гранта ЕС через Инвестиционный фонд соседства.



Компании, которые уже начали выигрывать тендеры по освоению кредитных денег, не все чисты. Так, 21 мая АО приступило к модернизации семи километров канализационных сетей. До конца лета поставщик планирует модернизировать 13 участков. Работы начались на улице Сфатул Цэрий, в периметре улиц Александру чел Бун и Святого Андрея, улиц Антона Коробчану и Бухарест. Дорогу перекрыли на два месяца. А 6 июня начнутся работы и на коллекторе по улице Бухарест, в периметре улиц Пушкина и Бэнулеску-Бодони.

Контракт на выполнение этих работ на сумму более миллиона евро подписан с компанией «Comalion LCA». Эта фирма занималась благоустройством нескольких дворов в Кишиневе, обустроила несколько тысяч парковочных мест. До 2016 года компания называлась «Lucet-Comerț». Ее директор и учредитель Людмила Чечетова – владелица ресторана в Кишиневе и еще нескольких компаний. СМИ утверждают, что фирма де факто принадлежит брату бывшего мэра Лучиану Киртоакэ. Дорин Киртоакэ опроверг эту информацию. Так или иначе, судя по списку контрактов, заключенных в последние годы, «Lucet Comerț»очень приближена к мэрии: с 2011 года она получила контрактов на общую сумму в 175 миллионов лей, и пешеходная улица - также её рук дело.

«Comalion LCA» удивительным образом продолжает выигрывать аукционы. Только за этот год она успела выиграть тендеров более чем на 80 миллионов лей, в том числе и в столице.

А в ноябре 2016 года «Apa-Canal Chisinau» заключило контракт на строительство станции по очистке сточных вод с консорциумом «Passavant Energy & Environment» на сумму в 24 миллиона евро. Но против компании заведены уголовные дела по организации мошеннических схем и подлогу документов в Румынии. Об этом не раз говорили социалисты на пресс-конференциях. Так, по словам советника Александра Одинцова, национальное управление по борьбе с коррупцией Румынии арестовало 15 сотрудников компании за организацию схем, связанных со строительством очистных сооружений.

Но у нас это никого не страшит. Видимо, желающих примкнуть к кормушке уж слишком много...