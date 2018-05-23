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Киртоакэ призвал жителей Кишинева проголосовать за Нэстасе
23.05.2018

Экс-примар муниципия Кишинэу, первый вице-председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ утверждает, что необходимо мобилизоваться во втором туре местных выборов и проголосовать за кандидата от Политической партии „Платформа достоинство и правда” Андрея Нэстасе.

„ДПМ будет работать изо всех сил для Иона Чебан, так же, как работала на президентских выборах для Додона. Поэтому необходимо мобилизоваться во втором туре, и проголосовать 3 июня за Андрея Нэстасе, а на парламентских выборах за единый избирательный проевропейский блок, с одним списком и одним кандидатом в каждом округе”, пишет Дорин Киртоакэ на Facebook, сообщает ipn.md.

Во втором туре местных выборов в Кишинэу будут конкурировать кандидат от ПСРМ Ион Чебан и кандидат ППДП Андрей Нэстасе.


 
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