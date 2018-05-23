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Экономика
Работодателей обяжут исключить вызванные электромагнитными полями риски
23.05.2018

Работодатели должны принять организационные меры для устранения или минимизации рисков от электромагнитных полей на рабочем месте. Эти положения включены в проект, разработанный министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

Работодатели также должны будут произвести предупреждающую оценку условий безопасности и здоровья для работ, связанных с воздействием электромагнитных полей на работников, сообщает bizlaw.md.

В то же время, в соответствии с проектом, работодатель должен разработать и осуществить план действий, включающий технические и / или организационные меры по предотвращению воздействия, превышающего предельные значения последствий для здоровья и предельные значения для последствий сенсорного, нетеплового и теплового воздействия. Это необходимо для снижения риска, связанного с этой деятельностью.

В настоящее время не существует каких-либо национальных нормативов, регулирующих вопросы, охватываемые данным проектом. Таким образом, принятие этого постановления будет полезно работодателям в деятельности по улучшению безопасности и здоровья работников в ситуациях подверженности рискам, связанным с воздействием электромагнитных полей.

Эти требования не устанавливают новых обязательств для работодателей, а объясняют, как они должны соблюдать требования, существующие с момента вступления в силу Закона об охране здоровья и безопасности труда № 186-XVI от 10 июля 2008 года. Закон предусматривает в подпункте b) пункта 3 статьи 10 обязательство оценивать профессиональные риски, которых нельзя избежать, а также в соответствии с подпунктами а) и b) пункта 4 той же статьи, обязательство выявить и применять профилактические меры.


 
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