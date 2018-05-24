Кинотеатр «Patria»: занавес. «Регуляторы рынка» добили молдавский кинопрокат

Кинотеатр «Patria-Loteanu» в центре Кишинева выставлен на продажу за 80 миллионов лей (4 миллиона евро). Объявление появилось в интернете. Трехуровневый объект выставлен агентством недвижимости «Remark imobil». Он имеет общую площадь 3042 квадратных метра, большая часть приватизирована, СООБЩИЛ Инфотаг.

Собственник сети кинотеатров - известный предприниматель Виктор Шелин, председатель Социал-демократической партии. У него есть еще два кинотеатра в Кишиневе и несколько - в других городах. Этот бизнес пошатнулся после того, как в 2014 году был принят закон, обязывающий кинотеатры показывать кино на языке оригинала, с субтитрами на румынском языке. Глупая идея убила кинопрокат.

«Государство обязало нас показывать фильмы на китайском, японском, немецком, английском языках с субтитрами на румынском», - иронически прокомментировал Шелин это событие. До того фильмы в кинотеатрах сети «Patria» показывали с озвучкой на русском языке, но на протяжении полугода в прокате были и фильмы на языке оригинала с субтитрами на румынском. «В залах было 0,5 процента зрителей, - рассказал Шелин. - Потребителю нельзя диктовать, какую музыку слушать, на каком языке читать газеты, в какой театр ходить и на каком языке смотреть фильмы. Это радикальные меры, которые уничтожат свободный рынок услуг».

До революции на месте кинотеатра было здание благородного собрания, построенное в 1888 году архитектором Генрихом Лонским. С начала 20-х годов здесь размещался национальный театр. В 1935 году здание снесли, начали строить кинотеатр, но помешала война. Строительство завершилось уже после войны под руководством архитектора Владимира Войцеховского (который спроектировал и здание кинотеатра «40 лет ВЛКСМ»). Бессменным многолетним директором кинотеатра «Патрия» со дня его открытия в 1952 году до конца 80-х был выдающийся организатор кинопроката Иосиф Фрейлихман.

Уже не раз СМИ сообщали, что Шелин уступает свой бизнес и здание Владу Плахотнюку. Сохранится ли архитектурный памятник, с которым у кишиневцев так много связано? Ведь вплотную к этому месту лидер Демпартии собирался когда-то строить пятизвездочный отель…

Василиса ФРУНЗЕ