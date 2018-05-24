Правительство ужесточает наказания для водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде

Суровые наказания ждут водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде, передаёт IPN со ссылкой на одобренные правительством поправки к ряду действующих законодательных актов.

„Они незамедлительно будут лишаться водительских прав на 6 месяцев – в случае первого такого правонарушения, и до 3 лет – в случае повторного. Срок будет определять судом в течение максимум трёх дней, и во время этого периода водители больше не смогут ездить с временными водительскими правами, данное понятие отменено”, - прокомментировал поправки министр внутренних дел Александру Жиздан.

Он уточнил, что тех, у кого будет выявлено алкогольное опьянение выраженной степени, ждут ещё более жёсткие наказания – их будут лишать водительских прав на 4 года. Кроме того, будет отменён штраф за вождение в состоянии опьянения выраженной степени, он заменяется неоплачиваемыми общественными работами сроком до 240 часов.

Проект поправок также исключает из законодательства положения, оставлявшие судьям и прокурорам допустимые пределы для толкования. А именно, согласно Уголовному кодексу (статья 55), те, кого поймали за рулём в состоянии выраженного алкогольного опьянения, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они совершили преступление впервые, или если на их попечении находится несовершеннолетний. Это положение было отменено.

Чтобы получить новые водительские права, водители должны будут повторно сдать экзамен по вождению автомобиля. Кроме того, по истечении срока, в течение которого права были временно изъяты или аннулированы, обязательным условием их получения станет посещение водителем курсов в рамках Программы по борьбе с алкоголем и наркотиками. 20-часовые курсы обойдутся в 4000 леев (оплачиваемых за счёт водителя, пойманного пьяным за рулём).

Автомобиль водителя, пойманного за рулём в нетрезвом виде, будет доставляться на специальную автостоянку, если водителя не сопровождает лицо, способное водить машину, или не найдётся человек, готовый сесть за руль вместо нарушителя.

Новые положения затрагивают и те случаи, когда автомобиль был оставлен в запрещённом месте, либо место его парковки может представлять опасность для общественных интересов. Таким образом, автомобили будут вывозить на специальную автостоянку, расходы на его транспортировку в размере 250 леев должен будет покрыть водитель. Каждый час пребывания на этой парковке будет стоить от 15 до 40 леев, в зависимости от типа транспортного средства и срока, в течение которого он остаётся на стоянке.

Ещё одной поправкой, принимаемой с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, является увеличение штрафов за превышение ограничения скорости. Так, максимальный штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч увеличивается с 600 до 900 леев. Те, кто превышает скорость более чем на 40 км/ч, должны будут выплатить до 1800 леев, по сравнению с нынешним максимальным штрафом в 1500 леев.

Премьер-министр Павел Филип выразил уверенность в том, что эти меры окажутся эффективными. „Над этими проектами много работали, было привлечено много людей из данной сферы и из гражданского общества, и на прошлой неделе мы пришли к общему знаменателю, широко обсудив эти проекты в рамках Национального совета по безопасности дорожного движения”, - сообщил премьер-министр.

Одобренные правительством законопроекты будут представлены на рассмотрение парламента.