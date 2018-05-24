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Политика
Результат первого тура выборов в Кишинёве оказался неожиданным
24.05.2018

Результат первого тура выборов в муниципии Кишинёв оказался не самым ожидаемым. Потому что, исходя из того, как проходила избирательная кампания, и как демократы проводили пропагандистскую кампанию в поддержку Сильвии Раду, можно было ожидать, что во второй тур выйдет этот независимый кандидат. Об этом заявил политолог Борис Шаповалов в эфире передачи „Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova, передаёт IPN.

По его словам, на волне комплиментов в свой адрес от медиахолдинга ДПМ Сильвия Раду утратила доверие граждан. „Здесь они, вероятно, перестарались”, - считает Шаповалов. Политолог также отметил, что явка оказалась низкой, но для первого тура это не страшно. По его словам, как правило, во втором туре голосует больше людей. „Мы можем ожидать, что во втором туре прибавятся 80–100 тысяч избирателей. Все привыкли к тому, что есть второй тур, и тогда они придут на выборы”, - говорит Шаповалов.

Журналист Игорь Волницкий отметил, что кандидат от ППДП Андрей Нэстасе, вероятно, не ожидал столь большого разрыва между ним и Сильвией Раду. По его мнению, целый ряд факторов помог Андрею Нэстасе выйти во второй тур. Одним из них может быть то, что после того, как она сложила полномочия исполняющей обязанности примара для проведения предвыборной кампании, Сильвия Раду практически исчезла из поля зрения общественности. Другим фактором стала публикация разговора Андрея Нэстасе с его матерью, мобилизовавшая избирателей в его поддержку. „Третьим фактором стала серьёзная мобилизация проевропейского электората”, - заявил журналист.

Во втором туре местных выборов в Кишинёве, который состоится 3 июня, за пост примара поборются кандидат от ПСРМ Ион Чебан и кандидат от ППДП Андрей Нэстасе.


 
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