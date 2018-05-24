"Политическая проститутка": учительница оскорбила и поцарапала ученика в столичном лицее

Учительница лицея имени Георге Асаки подняла руку и оскорбила сына журналистки Марчелы Дедин. Об этом мать пострадавшего написала в соцсетях.

Марчела Дедин сообщила на своей странице в фейсбуке, что преподаватель накричала на мальчика и поцарапала ему шею. Более того, она назвала ученика "политической проституткой". Журналистка отметила, что учительница позволяла себе подобные выпады и раньше. Но терпению настал конец. Из-за неадекватного поведения учительницы, которая в присутствии других родителей и детей унизила ее ребенка, он отказывается идти в школу.

Многие родители поддерживают поступок журналистки. С реакцией выступила и пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински. Она отметила, что некоторые преподаватели, несмотря на отличные знания, которыми владеют, из-за личных комплексов способны подавить ребенка, как личность, и не в состоянии оценить его талант и внутренний мир.

Журналистка подала заявление в Управление образования, молодежи и спорта, чтобы добиться справедливости, а омбудсмены по правам ребенка уже заявили о том, что возьмут этот случай под свой контроль.

"Мы обсудим проблему с руководством лицея, подготовим материалы для обращения в суд. Такое отношение к детям недопустимо", - сказал народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску.

Директор лицея Борис Волосатый заявил для Publika TV, что сожалеет о случившемся. А преподаватель со стажем в несколько десятков лет уволилась.

Журналисты нашего канала пытались связаться с учительницей, однако она не отвечает на звонки