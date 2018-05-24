В Молдову вернутся только неудачники и мигранты-мазохисты

Молдавские медсестры с многолетним опытом уезжают в Италию работать в ресторанах.

Высшее руководство страны не раз заявляло о том, что его приоритет — вернуть граждан домой. Вчера спикер парламента Андриан Канду вновь сказал, что мы «должны добиваться изменений, которые приведут к благополучию и вернут наших людей домой».

Охотно верю в искренность его слов и слов его коллег. Кому ж не хочется, чтобы в стране жили люди, работали, налоги платили... Правительство даже план действий в прошлом году утвердило на 2017-2020 годы по реинтеграции граждан страны, вернувшихся в страну из-за границы. Согласно этому плану, вернувшимся будут помогать трудоустраиваться, а их детям — возвращаться в молдавские школы. В плане — целый ряд мер, которые пока, судя по всему, только на бумаге и неизвестно, когда будут в действии.

А между тем, люди продолжают уезжать. В это воскресенье, например, улетает в Италию один прекрасный человек. 36-летняя Ирина (имя я изменила) — операционная медсестра. Она всю себя отдала медицине. Замуж пока не вышла — некогда было. Бесконечные дежурства, беготня, переживания. Зарплата — аж около 4 тысяч леев! Получается, семью создать не получилось, денег — не хватает, времени — тем более. Зато усталости — выше крыши, неудовлетворенности — тоже. Вот она — молодость, которая, кстати, подходит к концу!

И что, думаете вы, теперь будет делать наша Ирина? Работать в ресторане в Италии! Лично для меня это было шоком. Нет, не то, что она будет работать в ресторане. А то, что она уезжает, и больше не к кому будет обратиться за помощью! Ведь Ирина всем помогала. Благодаря ей, кстати, спасли нашего друга, который был в шаге от смерти.

Я почему-то думаю, что в Италии ей будет не хуже. Не знаю, понравится ли ей, столько лет проработавшей в медицине, работать в ресторане, но по крайней мере, она заработает денег. Не думаю, что работа там будет тяжелей! Думаю даже, что легче. Может даже замуж выйдет — красивая же, молодая еще.

Не исключаю, что захочет остаться там. Если у нее получится попасть на работу в больницу, по специальности, точно останется! А что ей делать тут? Продолжать гробить здоровье за 4 тысячи леев без какого-либо просвета?

Я плохо представляю, как она, если у нее все получится, должна захотеть вернуться домой. Ради сумрачных перспектив, о которых говорит молдавское правительство?

Кстати, в Италии живет одна моя знакомая семья, которая уехала из страны лет 20 назад. Они еще молодые — под 40. Прошли огонь, воду и медные трубы, но теперь у них свой собственный продуктовый магазин! Представляете? Трое детей! Благополучие! И последнее, о чем они мечтают в жизни, это о том, чтобы вернуться домой. Больше скажу, они даже в гости больше не ездят — вместо этого их родители ездят к ним.

А вернуться смогут только мазохисты, которым нравится, когда все плохо. Ну, и те, кому и за границей не повезло, кто не справился с физическими трудностями, не выучил язык и прочее. То есть те, кто не смог. Но наши обычно могут, такие мы — выносливые, сильные!

ПАВЕЛ МУНТЯН