В Молдове есть проблема с утилизацией мусора. Подскажите, товарищи из Стокгольма как ее решить?

Ни для кого не секрет, что Швеция — одно из самых благополучных государств мира. По последним данным, по уровню жизни она находится на четвертом месте, уступая лишь Норвегии, Швейцарии и Канаде. Жизнь там размеренна и предсказуема, но эта атмосфера, видимо, не лучшим образом влияет на проживающих там наших соотечественников.

В трех шведских городах — Седертелье, Стокгольме и Уппсала — состоялись «дебаты» на тему... объединения Молдовы с Румынией. По их итогам собирались подписи о внесении в Конституцию изменений, включающих возможность «национального воссоединения». Таких подписей планируется собрать миллион.

Согласен, все это похоже на анекдот — граждане не самых благополучных государств, решают их объединить, будучи в благополучной Швеции. Кстати, в том же рейтинге, о котором я писал выше, Румыния занимает 55-ое место, а Молдова 89-ое.

Я вот сижу и жду теперь, когда наши соотечественники в Норвегии, Швейцарии и Канаде подтянутся к флешмобу. А что? Там, возможно, тоже не хватает «бури» - кому-то хочется поиграть в политику, решить судьбу страны, которую уже даже родиной назвать язык у них не поворачивается.

Но знаете, смех-смехом, но, честно говоря, такие мероприятия, что имели место в Швеции, раздражают. Вопрос унири — вопрос глобальный и важный. Разве можно как-то в принципе участвовать в таком процессе, живя за сотни километров и от Румынии, и от Молдовы? Решать, каким странам объединяться, а каким нет? Почему наши румыны не озабочены присоединением Аландских островов к Швеции? Мне вот интересно! Неужто сидят на берегу Балтийского моря и руки у них чешутся унионировать?

И само словосочетание - «национальное воссоединение». Уж очень оно противоречиво для 2018 года, вам не кажется? К кому в таком случае присоединять Швейцарию?

Мне обидно. Ведь заграница предоставляет бесценный опыт, меняет мировоззрение, но наши люди вместо того, чтобы предложить пути решения проблем в Молдове или Румынии, предлагают... объединение, которое население нашей республики не желает, да и вообще может оказаться невыгодным с экономической точки зрения.

Вот у нас в Молдове есть проблема с утилизацией мусора, к примеру. Как ее решить? Подскажите, товарищи из Стокгольма, а с унирей или «неунирей» как-то сами разберемся.