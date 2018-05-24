Девушки с неразвитой грудью оказались частыми пациентками известного пластического хирурга Молдовы

Анатолий Таран заявил, что самым востребованным размером женской груди у жительниц Молдовы является третий.

Сейчас реконструктивная медицина доступна каждому, а размер и качество услуг зависят только от величины кошелька. Интерес к ней огромен - многие люди стремятся вернуть не только молодость, но и уверенность в себе. Самый известный пластический хирург Молдовы Анатолий Таран рассказал, какие процедуры популярны среди модниц нашей страны, а также о том, какие эстетические проблемы тревожат сильную половину человечества.

После операции придется забыть о жареной картошке с грибами

- Анатолий Константинович, на сегодняшний день предложений по пластике очень много. Какие самые популярные пластические операции в Молдове?

- Сегодня самые востребованные процедуры - операции по увеличению груди, блефаропластика и абдоминопластика. В среднем, их около 5-7 операций в месяц, но с каждым годом количество увеличивается. Часть из пациентов – это те, кто приезжают из-за границы, в Европе такие процедуры на три порядка дороже, чем в Молдове. Чаще всего достижениями эстетической медицины пользуются представительницы прекрасного пола. Это неудивительно - женщины всегда были более щепетильными в вопросах молодости и красоты. Первые морщинки и «обвисание» овала лица, скорбные складки у губ и второй подбородок, утрата упругости кожи и некрасивые «валики» над коленями – всё это может ввергнуть женщину в отчаяние. Эволюции в мужском омоложении пока не происходит, пациентов-мужчин намного меньше – всего 5-10%.

- Вы не считаете, что ваша работа - это вмешательство в тайны природы?

- Каждый из нас, глядя на себя в зеркало, воспринимает свой реальный образ, а в сознании человека присутствует образ собственного «я». Есть «я» - реальное и «я» - идеальное. Несоответствие между ними и приводит к пластическому хирургу. Если не принимать меры, этот конфликт ведет к снижению психологической, личностной самооценки. Жить с вечно недовольным человеком намного сложнее. Сейчас с применением эндоскопических и лазерных методов в эстетической медицине операции стали доступными и для жителей Молдовы.

- А вам случалось отказывать пациенту в операции?

- Да, такое бывает. Если мы не приходим к единой точке зрения в том, что действительно сделает человека красивым или он не обращает внимания на противопоказания. Задача врача в данном случае убедить пациента отказаться от ненужного вмешательства или предложить достойную альтернативу, которая пойдет на пользу клиенту. Пациент приходит в клинику в надежде на то, что сразу после хирургического вмешательства он станет абсолютно другим человеком. Но есть процедуры, над которыми нужно работать не один месяц, например абдоминопластика – у меня были пациенты, которым я делал 7-8 операций в месяц для того, чтобы можно было увидеть результат.

- Получается, убрать лишний вес не так просто, как об этом говорят?

- К нам часто приходят женщины, страдающие лишним весом, и просят провести липосакцию, чтобы удалить жир с передней части живота. Но на самом деле, 2-я и 3-я степени ожирения требуют более серьезного вмешательства – абдоминопластики - удалении свисающего кожного покрова и укреплении стенки живота. Только это поможет привезти фигуру в нужные формы. Но это не означает, что результат сохранится на всю жизнь. С диетологом придется подружиться, а про жареную картошку с грибами – напрочь забыть.

- А если нет той силы воли, чтобы сесть на диету?

- Если у человека нет возможности самому справиться с вечным желанием поесть, то можно применить операцию по уменьшению желудка, тогда процесс похудения происходит гораздо быстрее. Максимальный вес, с которым мне пришлось работать – 130 кг. В течении 3-х недель этот показатель удалось снизить на 40 кг. При помощи липосакции убрать можно всего от 3-х до 5 килограммов.

- Сколько стоят операции по липосакции и абдоминопластике в Молдове?

- Процедура липоаспирации (липосакции) оценивается в пределах 14 000 леев, абдоминопластики - 70 000 леев.

Анатолий Таран на операции абдоминопластики

Невозможно с нуля вырастить пятый размер – кожи не хватит

- «Губы уточкой» потихоньку выходят из моды из-за многочисленных насмешек пользователей Интернета. В Молдове уменьшилось количество желающих стать обладательницами чувственных губ?

- Нет, процедура увеличения губ до сих пор популярна у молдавских модниц. Главное -провести ее таким образом, чтобы результат стал эстетичным, а не вульгарным. Раньше в губы вводились филеры, коррекцию нужно было проводить каждые полгода. Теперь же большей популярностью пользуется операция по увеличению губ – булхорн. Булхорн, как и блефаропластика, в пластической хирургии считается ювелирной операцией. Суть ее в том, что из-под носа вырезается кусочек кожи, а края разреза сшиваются между собой. Кожа над верхней губой укорачивается, в результате губа подтягивается кверху и слегка выворачивается, становится более объемной, выразительной и чувственной. Увеличенные губы по такому методу - на всю жизнь.

- Об увеличении груди. Как часто жительницы Молдовы прибегают к маммопластике?

- Это самые частые операции, которые мне приходится проводить. На сегодняшний день подавляющее большинство пациенток, которые приходят увеличить грудь, настроены на естественность и гармоничность относительно других параметров своей фигуры. Особенно это касается девочек, которые достигли возраста совершеннолетия и могут наконец решить проблему неразвитой груди, чтобы не страдать от комплексов. Самый востребованный размер – третий. Но бывают и те, кто решительно требует самый большой размер. Приходится всё же считаться с мнением хирурга, потому что всё зависит от индивидуальных параметров организма, да и невозможно с нуля вырастить пятый размер – кожи не хватит.

- Мужчина может понять, что в груди находится имплант?

- Дело в том, что мужчина трогает наружную грудь - то, что там внутри, он не ощущает. Он ведь не может сказать, где у него под пальцами железа, жир или мышца. Мужчины ощущают грудь как форму, а какие там слои внутри - не воспринимают. Правда, если некорректно выполнена операция - тогда всё возможно. Ну, а когда всё правильно - ничего не видно, не «слышно».

- Бывают ли те, кто, наоборот, мечтает избавиться от пышных объемов?

- Женщины постарше иногда страдают от тяжести большой груди, или же просто приходят подтянуть обвисшую (опустошенную) после родов грудь. Однако и подтяжка, и уменьшение оставляют после себя чуть больше рубцов, чем увеличение. Также уменьшение молочной железы связано с чуть большими рисками по сравнению с другими видами маммопластики. Это очень сложные операции, которые даже чреваты некрозами.

Изменения груди с первого размера до желаемого третьего

Сексуальная несостоятельность не зависит от длины фаллоса

- Давайте поговорим об интимном – о гименопластике. Насколько она распространена в Молдове?

- С просьбой вернуть девственность чаще всего обращаются молодые женщины, решившие связать свою жизнь с мужчиной, который придерживается мусульманским традициям. Для них целомудренность является важной составляющей в семейных отношениях. Начинать жизнь с какого-то обмана, наверное, не очень хорошо, хотя всякие ситуации бывают. Если такая процедура ей поможет стать счастливой, то я только рад помочь.

- Какие процедуры эстетической хирургии предпочитают мужчины?

- В последнее время и сильная половина человечества стала тщательнее следить за своим внешним видом и возрастными изменениями. Мужчины хотят не просто изменить форму носу или ушных раковин, но и просят сделать дополнительно подтяжку век, лица. Представители «золотой» молодежи иногда обращаются с просьбой увеличить половой орган не только по медицинским показателям, но и в эстетическом плане для поднятия самооценки. В таких случаях я могу с уверенностью сказать, что сексуальная несостоятельность не зависит от длины или объема фаллоса, а скрывается глубже – в отношениях с женщиной.

- Какой случай был самым сложным?

- Недавно консультировал больного с очень редким заболеванием кожи - нейрофиброматоз, такой случай в моей практике я встретил впервые. Мужчина 50 лет большую часть своей жизни страдает от того, что не может вести полноценный образ жизни. Это будет сложный путь лечения, но мы поставили цель помочь пациенту и обязательно это сделаем.

Редкий случай нейрофиброматоза встречается и у жителей Молдовы

Мужчины как дети - тянутся к женщинам, у которых нет проблем

- Расскажите, с кем из знаменитостей вам удалось работать?

- Среди моих клиентов есть и жены политиков, и артисты, и представители молдавского шоу-бизнеса. Но не все осмеливаются признаться, что воспользовались возможностями пластической хирургии, хотя в этом ничего предосудительного нет. Напротив, человек, который заботится о своей внешности, заслуживает уважения. Естественно, кардинальные изменения после пластической операции не могут остаться незамеченными, но вслух об этом не принято говорить. После проведенных процедур все они становятся предметом обсуждения и центром внимания в их обществе, значит, моя цель была достигнута.

- Какая реакция ваших пациентов после операции? Бывают недовольные?

- Бывают, но очень редко. Отмечу, что результат зависит не только от профессионализма хирурга, но и от организма пациента и послеоперационного периода. Приходится иногда делать коррекцию определенных работ. Что касается реакции пациенток, первая - такая: «Ой, какая я опухшая, какие синяки!». Но уже через 3-4 дня сходят отеки, синяки, и жизнь налаживается.

- А для вас лично как выглядит настоящая красивая женщина?

- Красивая женщина - это счастливая женщина. Мужчины как дети - тянутся к женщинам, у которых нет проблем. Любому нормальному человеку комфортнее рядом со счастливым собеседником, чем с подверженным депрессии.

Омолаживающие процедуры - самые популярные среди молдавских знаменитостей

Жене отказываю в операции по изменении внешности

- Расскажите о своей семье? Кто вас вечером встречает с работы?

- Кошка Фифи. Супруга возвращается с работы позже меня, она врач в области трансплантологии. Дети давно стали взрослыми, сейчас живут и работают за границей, всё зовут переехать к ним. В молодости еще были желания уехать из страны, реализовать свои планы, амбиции. Сейчас уже поздно так кардинально менять свою жизнь. Да и здесь, на родной земле, всё удачно складывается.

- А ваша жена может попросить вас что-то изменить в ее внешности?

- Постоянно. Но я советую жене обратиться к моим коллегам. Единственное, чем я смогу помочь, – сделать ей перевязку. Своих родных я не оперирую принципиально.

- Времени на увлечения остается?

- Мы живем в частном доме. Во дворе я отвел большую часть территории под цветочные клумбы, увлечение растениями у меня еще с детства. На этом благоустроенном участке мы принимаем своих гостей, для них я готовлю свои фирменные блюда – таджикский плов и суп, которые меня научил готовить таджик, живший со мной во время учебы в аспирантуре.

- Поделитесь рецептом.

- Приготовить азиатский плов несложно, для этого понадобится лук, говядина, морковь и рис, все ингредиенты в количестве 1-го кг. Прожарить на медленном огне мясо, через 15 минут добавить морковь и лук. Пассировка займет еще около получаса, после чего добавляем специи и пропаренный заранее рис. Тщательно перемешиваем и заливаем продукты двумя литрами воды. Плов будет готов в течении 40 минут. Главное правило – не перемешивать его во время готовки, так он получится рассыпчатым.

- Вы любите путешествовать?

- Да, мы с супругой объездили практически все страны Европы, а в 2016 году посетили Бразилию – родину кофе и капоэйры. Впечатлила национальная кухня, особенно основные бразильские блюда фейжоада и чурраско. А южноамериканские танцы с музыкальным сопровождением – по-настоящему захватывающее зрелище. Для того, чтобы еще долго вспоминать об этой удивительной стране, привезли с собой попугая, которого назвали не совсем бразильским именем – Кузей.

- Ваши советы девушкам, которые стараются не отставать от моды?

- Можно быть блондинкой или брюнеткой, любить розовое или классику, слушать рок или попсу… неважно. Важно то, насколько ухоженный и аккуратный у вас внешний вид. Можно спорить о красоте, возрасте и фигуре. Но не о чем спорить, если лицо и тело женщины излучает чистоту, заботу и кропотливую работу над собой.

Анаталий Таран в процессе готовки таджикского плова

Анатолий Таран на отдыхе в Бразилии

Беседовала Татьяна Меделян