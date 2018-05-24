Пока все спали: лихорадка курса евро, взрыв в Затоке и новый интернет-вирус

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют четверг, 24 мая. Евро начал скакать по отношению к молдавскому лею. "Иностранец" то отступает, то нападает на национальную валюту. Если в среду евро контратаковал лей, отвоевав за сутки 13 банов, то в четверг проиграет нацвалюте 9 банов и установится на отметке в 19,659 лея. Таким образом, с начала месяца "европеец" уступил лею около двух процентов.

Что касается доллара, то "зеленый" продолжит тактику напирать на молдавский лей, пускай и семимильными шагами. В четверг "американец" будет стоить в 16,7833 лея. Таким образом, за сутки доллар отыграет у нацвалюты еще пять банов, а с начала месяца он стал тверже на один с лишним процент.

Наступать в четверг станет и украинская гривна — ее можно приобрести за 0,6435 лея. А румынский лей сдаст позиции и будет продаваться по 4,2456 бана. Российский рубль тоже отступит и установится на отметке в 0,2721 бана.

Гражданин Молдовы пострадал от произведенного им взрыва в Затоке

Гражданин Молдовы 27 лет пострадал в результате взрыва, произошедшего в украинской курортной зоне Затока Одесской области Украины.

Мужчину госпитализировали с ожогами 70% поверхности тела — пострадали руки, ноги и лицо.

Взрыв прогремел на одной из баз отдыха во вторник вечером, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местную полицию. На месте происшествия работали взрывотехники и усиленная следственно-оперативная группа районного отдела полиции.

В качестве вероятной причины детонации представители правопорядка назвали взрыв газо-воздушной смеси при подготовке к поджогу. В полиции полагают, что, когда мужчина, в итоге пострадавший, намеревался вместе со своим подельником, личность которого еще не установлена, поджечь одну из комнат базы отдыха.

Сообщник пострадавшего успел скрыться с места происшествия в неизвестном направлении.

Открыто уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Новый компьютерный вирус атакует пользователей ПК

Около полумиллиона компьютерных устройств в более чем 50 странах мира подверглись атаке нового вируса, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую телекоммуникационную компанию Cisco Systems.

В докладе отмечается, что речь идет о новой вредоносной программе, получившей условное название VPNFilter. Пока известно, что вирус способен похищать данные о сайтах, а также выводить из строя устройства. Помимо этого, вредоносный код поражает сетевую аппаратуру, а именно роутеры и накопители.

На данный момент активность VPNFilter зарегистрировали в 54 странах мира, а наибольшее количество атак — в Украине, отмечают специалисты компании Cisco Systems.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о возможной масштабной кибератаке на госструктуры, там это связывают с запланированным на ближайшее время финальным матчем футбольной Лиги Чемпионов в Киеве