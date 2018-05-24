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Общество
Судей, допустивших нарушения при исполнении, будут привлекать к ответственности
24.05.2018

Судей, допустивших нарушения при исполнении, а позже ушедших из системы, будут привлекать к ответственности. Это предусматривают поправки в Закон о дисциплинарной ответственности судей, которые утвердил кабмин. 

"Человек уходит из системы почетно, и имеет ряд преимуществ. Мы посчитали несправедливым тот факт, что он допустил нарушение, а затем просто был уволен. Предлагаем внедрить механизм постоянного действия дисциплинарных наказаний", - сказал госсекретарь Министерства юстиции Николай Ешану. 

Дисциплинарным нарушением будет считаться и вынесение вердикта, нарушившего основные права и свободы граждан. Документ также устанавливает упрощенную процедуру рассмотрения этих нарушений. Проект является частью реформы юстиции и одним из условий для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза.


 
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