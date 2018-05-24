По остаточному принципу. Украина не признаёт за Молдовой равного права на воду Днестра

Ксения Флоря

20 мая госкомпания “Укргидроэнерго”, эксплуатирующая все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра, завершила приём замечаний, предложений и рекомендаций к проекту новых “Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС”.

Этот документ должен заменить “Правила эксплуатации водохранилищ Днестровского комплексного гидроузла” 30-летней (!) давности, по которым всё ещё продолжают работать украинские гидроэнергетики.

У молдавских экологов много претензий к проекту документа, и одна из них – украинская сторона не признаёт за Молдовой равного права на воду реки Днестр.

Однажды тридцать лет спустя…

Как это ни парадоксально (при всем неоднозначном отношении предыдущих и текущего руководства Украины к советскому прошлому), украинские гидроэнергетики на Днестре продолжают работать по регламенту советской эпохи – “Правилам эксплуатации водохранилищ Днестровского комплексного гидроузла”, утверждённым Минводхозом СССР в июле 1987 года. И их в этом документе всё устраивает. Причём настолько, что на переговорах с представителями Молдовы по соглашению о функционировании Днестровского гидроэнергоузла, переговорщики от Украины предложили сохранить действие “Правил эксплуатации” 1987 года ещё как минимум на 99 лет!

В августе 2017-го официальный Киев прислал на изучение молдавской стороне новый вариант соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла. Киеву крайне важно как можно скорее подписать этот документ, чтобы завершить строительство Днестровской ГАЭС и выставить её на приватизацию (для завершения станции нужно поднять уровень буферного водохранилища, чтобы могли функционировать ещё четыре гидроэнергогенератора в дополнение к действующим трём, для чего требуется поднять дамбы с затоплением 9,44 га молдавской территории).

Согласно ст. 2 присланного проекта, режим работы Днестровского гидроузла предлагалось определять в соответствии с действующими на момент подписания “Правилами эксплуатации водохранилищ Днестровского комплексного гидроузла”, утверждёнными министерством мелиорации и водного хозяйства бывшего СССР 31 июля 1987 г. А согласно ст. 10, соглашение по гидроэнергоузлу предлагалось заключить на 99 лет “с автоматическим продлением его на последующие аналогичные периоды”. Следовательно, и “Правила эксплуатации днестровских водохранилищ” 30-летней давности, по замыслу украинской стороны, могли бы действовать ещё целый век!

“Положение ст. 2 было раскритиковано молдавскими экспертами в ходе заседания экспертной группы, в том числе на том основании, что в старых правилах вообще нет ГЭС-2, а есть нижняя плотина буферного водохранилища. То есть, Правила эксплуатации днестровских водохранилищ 1987 года безнадёжно устарели и их нужно менять. На тот момент для Украины было главным не допустить конкретики в так называемой “экологической” статье соглашения по гидроэнергоузлу – ст. 6, поэтому появилась идея переноса всей конкретики в новые Правила эксплуатации водохранилищ на Днестре. Такова предыстория вопроса”, - пояснил Noi.md директор международной ассоциации хранителей Днестра “Eco-Tiras” Илья Тромбицкий.

Экологи двух стран уже давно критикуют “Правила эксплуатации водохранилищ Днестровского комплексного гидроузла” 1987 года и добиваются их отмены. Как заявил несколько лет назад известный одесский ученый, доктор биологических наук Иван Русев, действующие “Правила эксплуатации” были разработаны ещё в советское время без соблюдения интересов устьевой части реки и миллионов жителей её бассейна в нижнем течении Днестра. В них был заложен “абсолютно советский принцип гигантомании” – сначала удовлетворение нужд энергетики, а уже потом решение экологических и санитарных вопросов для Молдовы и Одесской области, что вполне устраивает нынешних украинских энергетиков.

“В условиях “советских правил” фактически происходит игра без правил. Шлюзы для сброса воды открываются так, как это выгодно энергетикам, “водникам” и “рыбникам” из Черновицкой области, которые узурпировали право распоряжаться водным режимом общего Днестра для своих узковедомственных выгод. При этом вся их деятельность игнорирует социальные и экологические интересы регионов Одесской области и Молдовы, и направлена исключительно на извлечение прибыли. Вода, особенно когда год маловодный и дельта реки крайне нуждается в экологическом попуске, идёт вниз по течению вопреки элементарной логике весеннего половодья. Она не доходит в нужных объемах и сроках в дельту, застаиваясь в жерлах ненасытных водохранилищ. Часть фактически украденной у дельты воды, в силу наличия в ложе водохранилища карстовых пород, навсегда исчезает, просачиваясь сквозь пористые отложения. А из-за дефицита воды в критическое весеннее время, особенно в последние годы в связи с климатическими сбоями, резко сокращаются экологические возможности экосистемы Нижнего Днестра и санитарная роль самой реки”, - написал Иван Русев в 2015 г. С тех пор мало что изменилось.

Правила “для внутреннего пользования”

За 30 лет предпринималось несколько попыток переписать “Правила эксплуатации водохранилищ Днестровского комплексного гидроузла” и “осовременить” их. Тем более что за это время Украина перестроила нижнюю плотину ГЭС-2, поэтому дальнейшее применение данного документа не имеет смысла – так считают экологи, но не энергетики.

Первый раз чиновники приступили к написанию новой редакции Правил эксплуатации днестровских водохранилищ в 2006 г. Потом, после катастрофического паводка 2008 г., работа над документом опять активизировалась. Летом 2009 г. в Черновцах состоялось рабочее заседание с участием украинских и молдавских специалистов, на котором были рассмотрены все предложения по этому вопросу, тогда же молдавской стороне была передана на рассмотрение вторая редакция Правил. Третья попытка принять согласованный документ приходится на 2011 г. И вот – попытка №4.

Уполномоченные органы Республики Молдова получили проект новых “Правил эксплуатации водохранилищ” ещё в конце прошлого года – такая договорённость была достигнута 3 ноября в ходе консультаций, проходивших под председательством замминистра экономики и инфраструктуры РМ Виталия Юрку и замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко. А вот молдавским и украинским неправительственным организациям пришлось добывать информацию инсайдерским способом. Причём украинские экологи получили проект документа от молдавских коллег.

“Согласно Орхусской конвенции [конвенция Европейской экономической комиссии ООН “О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды” – прим. ред.], проект “Правил эксплуатации водохранилищ” должен был быть доступен для всех, - отмечает Илья Тромбицкий. – Этого в декабре прошлого года не случилось. Я послал по этому поводу заказные письма в Минэкономики и Минэкологии Молдовы и, соответственно, в такие же министерства Украины с требованием сделать документ общедоступным, ссылаясь на Орхусскую конвенцию. Однако этого не произошло, я даже не получил от госструктур обоих государств никакого ответа. Но ко мне документ попал неофициально, и для молдавской стороны мы подготовили позицию по поводу проекта “Правил эксплуатации водохранилищ” ещё в середине декабря 2017 г., которая, в значительной мере, была учтена молдавской стороной и отражена в позиции Молдовы по поводу данного документа”.

Общедоступным проект новых “Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС” стал только 20 апреля текущего года – за месяц до истечения срока приёма замечаний, предложений и рекомендаций к документу, когда госкомпания “Укргидроэнерго” разместила 108-страничный проект с графиками и таблицами на своём сайте на трёх языках – украинском, русском и английском. Причём, если украинская и английская версия были размещены в “чистом” виде, то русская – вперемешку с украинской, что значительно затруднило изучение данного документа.

Позиция экологов

После предварительного изучения проекта “Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС”, составленных по заказу “Укргидроэнерго”, украинский эколог и биолог Иван Русев написал в социальных сетях: “Разработанные ими Правила “играют” на их поле, исключительно для выгод энергетиков и лоббистов “рыбной отрасли” Черновицкой области”.

В молдавских экологических организациях хоть и отмечают, что в целом представленный вариант Правил разработан значительно полнее и детальнее Правил 1987 года, тоже обращают внимание на явный перекос интересов энергетиков. Это видно уже в самом начале документа. Если по Правилам 1987 г. основными задачами Днестровского водохранилища называются обеспечение компенсирующими попусками водоснабжения, орошения и судоходства на среднем и нижнем Днестре, а уже потом – выработка электроэнергии и борьба с наводнениями, то в проекте Правил 2018 г. сначала идут выработка электроэнергии на ГЭС-1, ГЭС-2 и ГАЭС и борьба с наводнениями, потом - вопросы водоснабжения, орошения, увеличение за счёт регулирования стока водности Днестра в аномально маловодные периоды, и в самом конце – стабильное обеспечение водой нижерасположенных населённых пунктов и предприятий.

Какие ещё принципиальные моменты выделили в своём отзыве представители 51 экологической неправительственной организации бассейна Днестра (Молдова и Украина), входящие в сеть ассоциации “Eco-Tiras”?

Неравноправное положение Молдовы. Проект “Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС” не учитывает трансграничный характер реки Днестр. Например, в Правилах 1987 г. написано, что водные ресурсы Днестровского водохранилища распределяются между Украинской ССР и Молдавской ССР по принципу равных долей – по 50%. “Межведомственная комиссия может устанавливать иное распределение водных ресурсов по периодам года в зависимости от конкретной водохозяйственной обстановки”, - говорится в пока ещё действующем документе. В проекте же новых Правил отсутствует даже основополагающее положение о равноправном и справедливом водопользовании и распределении стока реки между двумя странами.

“Отсутствие официально закрепленного равного права Молдовы на воду Днестра ставит её в неравное положение в переговорном процессе и вопросах управления рекой, и противоречит международным соглашениям двух стран”, - говорится в отзыве экологов.

Кроме того, в проекте новых Правил почему-то показана переброска воды для коммунального водоснабжения только для украинских городов-потребителей (например, таких как Львов и Одесса), и нет других крупных городов-водопользователей, в частности, молдавских - Кишинёва и Бельц.

Превалирование интересов энергетиков. Экологи отмечают, что предложенный “Укргидроэнерго” проект “Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС”, по сути, является техническим документом, определяющим диспетчерские функции по регулированию стока в целях бесперебойной работы ГЭС, и не учитывает нужды всех потребителей, а также соблюдения экологических требований и сохранения экосистем среднего и нижнего течения Днестра.

Так, например, в документе говорится, что компенсирующий попуск (периодический или эпизодический сброс воды из водохранилища для регулирования расхода воды на нижележащем участке водотока или уровня воды в самом водохранилище) будет выдаваться лишь в случае гарантированной или повышенной отдачи воды, то есть при её избытке. “А если наблюдается дефицит воды? При таком “регулировании” подачи, диспетчерский график фактически направлен на первоочередное обеспечение энергетических нужд, в том числе за счёт остальных пользователей воды”, - считают в экологических организациях.

Необъективное выделение ряда других интересов. Как отмечается в отзыве экологов, “Правила эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС” необъективно выделяют интересы рыбного хозяйства Днестровского водохранилища, практически игнорируя интересы рыбного хозяйства Днестра ниже гидроэнергокомплекса, включая реку до дельты, где рыбопродуктивность потенциально многократно превышает таковую в Днестровском водохранилище. Это то самое лоббирование интересов рыбной отрасли Черновицкой области, о котором говорил Иван Русев.

“Днестровское водохранилище – это технический водоём, по ценности рыбы и биоразнообразию не идущий ни в какое сравнение с низовьями. Тем не менее, интересы рыбного хозяйства водохранилища в новых Правилах ставятся гораздо выше, чем интересы рыбного хозяйства среднего и нижнего Днестра”, - отмечает Илья Тромбицкий.

Экологические попуски. По сути, в проекте “Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС” не делается разницы между компенсирующими попусками (периодическим или эпизодическим сбросом воды для регулирования её уровня) и экологическими попусками (сбросом воды из водохранилища для поддержания соответствующего экологического состояния водных объектов). В обоих случаях они определены в 100 куб. м/сек.

Для представителей экологических организаций двух стран не понятно, какие критерии были взяты за основу при определении экологического попуска в таком размере. “Понятно, что такой попуск не способен не только обеспечить воспроизводство биоресурсов и функционирование речной экосистемы, но и гарантировать устойчивое питьевое потребление и ирригацию”, - говорится в отзыве.

По мнению экологов, минимальные параметры весеннего экологического попуска должны быть пересмотрены, его продолжительность должна составлять один месяц, а в период пика расход воды должен быть не менее 700-750 куб. м/сек, чтобы к началу мая экологический попуск мог дойти до дельты Днестра и плавни стали затапливаться.

Кроме того, считают в экологических организациях, Республика Молдова должна полноценно принимать участие в установлении режима попуска: заседания украинской межведомственной комиссии, на которых устанавливается график работы водохранилищ в весенний период, без участия представителей Молдовы не должны признаваться легитимными. А в идеале полномочия по попускам следует передать двусторонней украинско-молдавской Днестровской бассейновой комиссии, которая пока все еще никак не заработает. Все эти меры нужны для того, чтобы не повторилась ситуация текущего года, когда украинские гидроэнергетики начали попуск накопленной воды слишком рано - 21 марта (ещё до заседания межведомственной комиссии), когда вода ещё была холодная, зато нужна была электроэнергия, а к пиковому периоду (1 мая) приток уменьшился и необходимые параметры сброса (700-750 куб. м/сек) не соблюдались. В итоге экологический весенний попуск был закончен раньше времени, несмотря на то, что нерест был в самом разгаре, и сброс воды оказался недостаточным для обводнения пересохших плавней Днестра и нереста основных промысловых видов рыб.

“Отличилась” и молдавская сторона, проявив полное безразличие к проблемам реки: представитель Республики Молдова до заседания украинской межведомственной комиссии, на котором был установлен график весеннего экологического попуска-2018, так и не доехал. А в письме по поводу желательного графика молдавская сторона запросила попуски ниже необходимых - 500-550 куб. м/сек в период пика вместо 700-750 куб. м/сек. В общем, как написал в конце марта в соцсетях Иван Русев, “паводок, который сейчас идёт, практически бесполезен для дельты Днестра, несмотря на относительно удачный год, подаренный природой”.

А где перспектива? Как известно, госкомпания “Укргидроэнерго” принципиально настроена возвести 6 новых ГЭС в верхнем течении реки Днестр. Для популяризации этой идеи через прессу и “заинтересованности” местных сообществ даже было выделено несколько миллионов гривен. Однако эти планы, которые существенно отразятся на работе Днестровского водохранилища, в проекте новых “Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС” никак не отражены.

“Разработанные Правила и весь анализ поступления воды в водохранилище базируются на историческом стоке выше плотин. А что будет после возведения новых плотин? Насколько будут действенны эти Правила в будущем, если планы нового строительства станут свершившимся фактом, ибо все показатели стока неизбежно изменятся? Как будет согласовываться работа всех новых ГЭС, каскада и т.д.?”, - задаются вопросом экологи.

Также они обращают внимание на то, что в проекте новых “Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС” естественный сток Днестра оценивается по показателям всего периода наблюдений (1881-2013 гг.). “Это априори не отражает его нынешние параметры. Более разумным видится использование для расчётов при планировании и регулировании использования нынешних водных ресурсов климатическое тридцатилетие, взятое в Правилах для описания современного климата (1985-2014 гг.), или другой наиболее поздний период в имеющихся наблюдениях стока”, - отмечается в отзыве.

Также представители экологических организаций настаивают на том, чтобы данные об уровне воды в Днестровском водохранилище поступали ежедневно в режиме он-лайн. Это сделать достаточно просто, установив несколько автоматических постов “на входе и выходе”. Украинские экологи давно уже выступают с таким предложением, но профильные госструктуры соседнего государства каждый раз их игнорируют.

“В конце концов, - говорит Илья Томбицкий, - может случиться, что однажды, особенно после строительства шести ГЭС, Днестр признают необратимо изменённым водотоком, в соответствии с Водной рамочной директивой ЕС, и тогда любые обсуждения его экологической роли станут бессмысленными и лишёнными юридических оснований. А ситуация идёт к этому”.

До встречи в июне!

В “Укргидроэнерго” говорят, что обсуждение проекта новых “Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС” со всеми замечаниями и дополнениями будет происходить в июне. В каком формате – это будут двусторонние переговоры уполномоченных лиц Украины и Молдовы, или широкое обсуждение документа с участием специалистов и представителей общественности, - пока не известно.

Иван Русев написал в соцсетях, что с точки зрения логики и вступившего в силу в декабре 2017 г. закона Украины “Об оценке воздействия на окружающую среду”, тайно пролоббировать свои узковедомственные интересы энергетики уже не могут, хотя “мы все научены горьким опытом, когда эти ведомства нагло игнорируют мнение общественности и заключения независимых экспертов”.

Впрочем, даже если в итоговый вариант “Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС” всё-таки будут включены предложения и замечания экологов, это не даст никакой гарантии, что все эти предписания будут выполняться. Недаром украинская сторона так настаивала на том, чтобы убрать всю конкретику (в том числе по экологическим обязательствам) из межгосударственного соглашения по Днестровскому гидроэнергоузлу и перенести её в нормативный документ под названием “Правила эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС”, который не имеет такой юридической силы, как межгосударственное соглашение.

Сегодня Украине нужно одно – срочное заключение договора долгосрочной аренды 19,22 га молдавской земли в районе Днестровского гидроэнергоузла без права досрочного расторжения. Для этого можно пойти и на определённые уступки при обсуждении и принятии “Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС”: в конце концов, принять этот документ ещё не значит его выполнить.