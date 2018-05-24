Президент Приднестровья: Об объединении с Молдавией не может быть и речи

Президент Приднестровья Вадим Красносельский убежден в правильности выбора народа республики — жить отдельно от Молдавии, добиваясь международного признания своей независимости.

«Приднестровье будет вести переговоры с Кишиневом, но только как с соседним государством, ни о каком объединении речи идти не может», — заявил Красносельский, комментируя обращение молдавской Либеральной партии (ЛП) в конституционный суд с требованием отменить закон, регламентирующий статус русского языка как языка межнационального общения.

Запрос парламентской фракции ЛП будет рассмотрен 29 мая. «Обсудим его решение и определим свои шаги», — сказал глава ПМР.

По мнению инициаторов обращения, «русский язык не позволяет избавиться от советского наследия в виде русификации и денационализации народов». Либералы считают, что необходимо отменить право использовать русский язык в общении с публичными органами власти, предприятиями, учреждениями, судами, любыми организациями, а также получать ответ на том языке, на каком было сделано обращение.

Помимо этого депутаты настаивают на нивелировании существующего положения, обязывающего переводить на русский язык вступающие в силу документы и законы при официальной их публикации. Следующим шагом, по мнению представителей Либеральной партии, должно стать закрытие в Молдавии образовательных и дошкольных учреждений с преподаванием на русском языке.

EADaily сообщало ранее, что приднестровский лидер неоднократно в своих заявлениях подчеркивал, что Приднестровье сохранит суверенитет и курс на международное признание с последующим свободным присоединением к России. «Президент является проводником этой воли народа, выраженной на референдуме 2006 года, и Конституции», — подчеркивает Вадим Красносельский.

По мнению Тирасполя, переговоры с Кишиневом в рамках урегулирования конфликта на Днестре должны носить гуманитарный характер в интересах простых граждан обоих берегов Днестра и не касаться политического статуса региона в рамках единого государства.