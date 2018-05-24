Сколько лет самому молодому миллионеру Молдовы?

Около 1800 молдаван получили в 2017 году доходы в размере более одного миллиона леев.

Самому молодому миллионеру 24 года, а самому пожилому – 80 лет. Данные были представлены Государственной налоговой службой. А самый высокий доход, зарегистрированный физическим лицом, составил почти 64 млн леев.

По сравнению с 2016 годом число людей, получивших более миллиона леев, увеличилось на 243 человека. Большинство миллионеров мужчины – 76%.

«Нельзя сказать, что есть некоторые особые области деятельности. Я мог бы выделить торговлю, промышленность, сельское хозяйство и предоставление услуг», – отметил директор Государственной налоговой службы Сергей Пушкуцэ.

В 2017 году было зарегистрировано около 211 000 деклараций о доходах, поданных физическими лицами, на 10 000 деклараций больше, чем в 2016 году.

Более 1,2 миллиона физических лиц зарегистрировали в прошлом году налогооблагаемый доход на сумму 53,7 млрд леев, размер подоходного налога в целом составил 4,2 млрд леев.