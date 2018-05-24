24 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Сколько лет самому молодому миллионеру Молдовы?
24.05.2018

Около 1800 молдаван получили в 2017 году доходы в размере более одного миллиона леев.
Самому молодому миллионеру 24 года,  а самому пожилому  – 80 лет. Данные были представлены Государственной налоговой службой. А самый высокий доход, зарегистрированный физическим лицом, составил почти 64 млн леев.

По сравнению с 2016 годом число людей, получивших более миллиона леев, увеличилось на 243 человека. Большинство миллионеров мужчины – 76%.

«Нельзя сказать, что есть некоторые особые области деятельности. Я мог бы выделить торговлю, промышленность, сельское хозяйство и предоставление услуг», – отметил директор Государственной налоговой службы Сергей Пушкуцэ.

В 2017 году было зарегистрировано около 211 000 деклараций о доходах,  поданных физическими лицами, на 10 000 деклараций больше, чем в 2016 году.

Более 1,2 миллиона физических лиц зарегистрировали в прошлом году  налогооблагаемый доход на сумму 53,7 млрд леев, размер подоходного налога в целом составил  4,2 млрд леев.


 
Количество просмотров:
84
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.