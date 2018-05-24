В Молдове резко вырос спрос компаний на валюту

В Молдове за последний месяц заметно вырос спрос компаний на иностранную валюту, в то время, как ее предложение от граждан увеличилось незначительно и не покрыло спрос.

В частности, по данным Нацбанка Молдовы, в апреле 2018 г. степень покрытия чистого спроса компаний на иностранную валюту чистым ее предложением от физических лиц составила 88,7% против 117,5% месяцем ранее, передает Noi.md.

По отношению к предыдущему месяцу, чистое предложение иностранной валюты от физических лиц в апреле 2018 г. увеличилось на $ 2,1 млн., или на 1,4% - до $ 156,9 млн., в то время как чистый спрос иностранной валюты со стороны экономических агентов вырос на $ 45 млн., или на 34,1%, - до $ 176,8 млн.

НБМ сообщил, что приобрел в первые дни апреля $ 11 млн. на фоне переизбытка валюты в конце предыдущего месяца. В среднем официальный курс лея к доллару в апреле укрепился до 16,4371 лея за доллар, в сравнении с 16,5942 лея за доллар в марте.

Что касается структуры чистого предложения иностранной валюты физических лиц, наибольшая доля принадлежит по прежнему евро (62,3%), затем долларам США (20,2%) и российским рублям (11,2%).