Кандидат в мэры Кишинева Ион Чебан рассказал о решении проблемы дорожных пробок и тарифах на проезд

Кандидат на пост мэра Кишинева от Партии социалистов Ион Чебан считает, что решением проблемы автомобильных пробок в столице являются реверсные дорожные полосы, многоуровневые, а также перехватывающие парковки, наряду с выделенными линиями для общественного транспорта, и перенос центрального автовокзала города.

Он сказал в четверг на дебатах около Арки Победы в центре Кишинева, что еще одним решением является необходимость создания условий, чтобы люди могли оставлять свои машины на бесплатных перехватывающих парковках и, на комфортном, кондиционируемом транспорте, быстро и без пробок добирались до центра города.

Отвечая на вопрос модератора Георге Гонца относительно тарифа на проезд, кандидат от ПСРМ сказал, что он против повышения тарифа.

«Нам надо увеличить число транспорта и чтобы троллейбусы и автобусы не дублировали маршруты. Также решим вопрос и с маршрутками. Для этого предусмотрен долгосрочный план», - скал Чебан.

Социалист отметил, что в Кишиневе более 300 троллейбусов, из них 275 на линии и 124 автобусов с средним сроком эксплуатации. Сегодня автобусный парк, в срочном порядке, нуждается в 200 новых автобусах. Что мы можем на сегодня? Добились приобретения 50 автобусов, а также осуществляется сборка 35 троллейбусов с кондиционерами. Радикально что-то изменить не получится, все необходимо делать поэтапно».

Чебан считает, что кроме приоритета общественному транспорту, будут выявлены участки, где можно было бы построить многоуровневые парковки.

