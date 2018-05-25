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Общество
Вода из муниципального водопровода была проверена более 25 тыс. раз в апреле
25.05.2018

Качество воды из муниципального водопровода контролируется ежедневно более чем по 25 физико-химическим и бактериологическим параметрам, прежде чем попасть в распределительную сеть муниципия Кишинэу. На протяжении апреля, было взято более 10 тыс. проб и выполнено более 25 тыс. анализов, передает IPN со ссылкой на сообщение поставщика.

Качество воды проверяется в двух лабораториях: Лаборатория станции водоснабжения Днестр и Лаборатория питьевой воды. Для установления санитарно-гигиенических показателей, используются 37 утвержденных аналитических методов.

Пробы воды берутся из Днестра, пунктах приема воды на этапах водоподготовки, резервуаров с питьевой водой, централизованной распределительной сети, артезианских скважин и колодцев, находящихся в управлении „Apă-Canal Chişinău”, а также из новых водопроводов, которые впоследствии подключаются к муниципальной централизованной системе водоснабжения.

АО „Apă-Canal Chişinău” призывает потребителей сообщать диспетчеру предприятия о выявленных нарушениях в системе централизованного водоснабжения и канализации, с указанием контактных данных для принятия необходимых мер.


 
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