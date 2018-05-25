Украина ввела санкции в отношении металлургического завода в Рыбнице

Санкции в отношении находящегося в Рыбнице Молдавского металлургического завода были введены указом президента на 3 года.

Как сообщает агентство Українські Новини, об этом говорится в указе президента Украины №126, которым против ряда юрлиц и физлиц вводятся специальные экономические и другие ограничительные меры.

Санкции вводятся на три года в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения выведения капиталов за пределы Украины, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрета на госзакупки.

Ранее объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" выступило за запрет экспорта лома черных металлов из Украины в непризнанную приднестровскую республику, куда, по словам президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова, уходит до 20% украинского лома.

Примечательно, что в январе-апреле 2018 года ММЗ увеличил производство сортового проката по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза, до 185 тыс. т.

ММЗ был сдан в эксплуатацию в 1985 г. и специализируется на переработке лома черных металлов в металлопрокат. Его мощности позволяют производить ежегодно порядка 1 млн. т стали и столько же металлопроката.