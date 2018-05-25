Суд отклонил запрос Маий Санду об анулировании выборов в Жора де Мижлок

Оргеевский суд отклонил сегодня запрос об аннулировании результатов выборов в коммуне Жора де Мижлок Оргеевского района. Убедительную победу на них одержала кандидат от Партии Шор, Вице-председатель данного политического формирования Марина Таубер.

В поддержку избранного большинством голосов примара на митинге протеста сегодня выступили жители коммуны Жора де Мижлок. Несмотря на убедительный результат Марины Таубер – более 60 процентов голосов избирателей, до последнего момента сохранялась опасность непризнания результатов, по причине поданного в суд иска со стороны представителей Майи Санду.

На сегодняшнем заседании Оргеевского суда, длившегося более трёх часов, претензии партии PAS были сочтены необоснованными.

Кандидаты от Партии ШОР на досрочных местных выборах были выдвинуты в 3 населенных пунктах: Кишиневе, Бельцах и коммуне Жора де Мижлок.

Коммуна Жора де Мижлок, располагается в Оргеевском районе, состоит из 4 сел. Марина Таубер, была выдвинута Партией ШОР всего за месяц до дня голосования. По словам Марины и ее команды, в ближайший год коммуна будет превращена в образцовую коммуну страны.

Кристина Пендя