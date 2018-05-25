Опасность, нависшая над тремя высокопоставленными муниципальными руководителями. Удастся ли им ее избежать?

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Общество
После победы одного из двух кандидатов на пост генпримара столицы во втором туре, возможно, будущий градоначальник уволит преторов секторов Рышкань, Буюкань и Ботаника. То, что они завершат свою деятельность, почти неминуемо, поскольку примар Кишинэу обладает прерогативой назначать и увольнять преторов и вице-преторов без одобрения Муниципального совета.
Как сообщает ТРИБУНА, речь идет о Николае Балауре – преторе сектора Рышкановка, назначенном Дорином Киртоакэ в начале 2017 года, бывшем члене Либеральной партии; Валериу Немеренко – преторе сектора Буюкань с 1992 года, экс-депутате ЛП, а также об Олеге Рацой – преторе сектора Ботаника, назначенном в июле 2017 года.
Претуры секторов Центр и Чокана в настоящее время возглавляют и. о. преторов – заместители бывших преторов. Олег Поята – покинул претуру сектора Центр в связи с незаконностью руководства примэрией, а Галина Бостан была уволена прежним врио примара Сильвией Раду за целый ряд нарушений, выявленных в секторе Чокана.
14 апреля 2017 года «Официальный монитор» опубликовал поправки к законодательству, согласно которым примар столицы может формировать свой кабинет без одобрения Муниципального совета Кишинэу.
Думитру Гаркалюк
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