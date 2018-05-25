Опасность, нависшая над тремя высокопоставленными муниципальными руководителями. Удастся ли им ее избежать?

После победы одного из двух кандидатов на пост генпримара столицы во втором туре, возможно, будущий градоначальник уволит преторов секторов Рышкань, Буюкань и Ботаника. То, что они завершат свою деятельность, почти неминуемо, поскольку примар Кишинэу обладает прерогативой назначать и увольнять преторов и вице-преторов без одобрения Муниципального совета.

Как сообщает ТРИБУНА, речь идет о Николае Балауре – преторе сектора Рышкановка, назначенном Дорином Киртоакэ в начале 2017 года, бывшем члене Либеральной партии; Валериу Немеренко – преторе сектора Буюкань с 1992 года, экс-депутате ЛП, а также об Олеге Рацой – преторе сектора Ботаника, назначенном в июле 2017 года.

Претуры секторов Центр и Чокана в настоящее время возглавляют и. о. преторов – заместители бывших преторов. Олег Поята – покинул претуру сектора Центр в связи с незаконностью руководства примэрией, а Галина Бостан была уволена прежним врио примара Сильвией Раду за целый ряд нарушений, выявленных в секторе Чокана.

14 апреля 2017 года «Официальный монитор» опубликовал поправки к законодательству, согласно которым примар столицы может формировать свой кабинет без одобрения Муниципального совета Кишинэу.

Думитру Гаркалюк