Молдове отказали в получении транша в 100 миллионов евро, поскольку она «дезинформировала Европейскую комиссию»

Руководители Евросоюза и власти Молдовы не подписали до дедлайна соглашение о предоставлении республики макрофинансовой помощи.

Вчера, 24 мая, румынская пресса сообщила о крахе надежд молдавского правительства на получение в этом году кредита в 100 миллионов евро.

Отказ в предоставлении обещанной финансовой помощи был вызван тем, что власти Молдовы до дедлайна не смогли выполнить выдвинутые Евросоюзом жесткие условия.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Павлом Филипом в Брюсселе 3 мая еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что для предоставления транша в 100 миллионов евро Кабинет министров Молдовы должен выделить большие дополнительные средства на борьбу с коррупцией и ряд других направлений. Причем, если Молдова не сделает это уже в мае, то переговоры зайдут в тупик. Сегодня депутаты молдавского парламента в надежде на получение транша от ЕС экстренно пересмотрели бюджет 2018 года, значительно увеличив расходы. Однако было уже поздно.

Евросоюз настаивает на выполнении Молдовой всех выдвинутых 28 условий. Ключевым условием стало соблюдение республикой рекомендаций Венецианской комиссии о нежелательности перехода к смешанной избирательной системе.

Оставшееся «на мели» правительство Павла Филипа теперь пытается найти виноватых. Как сообщают румынские сайты, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу (на фото) заявил, что в провале виновата оппозиция, которая, по его словам, «дезинформировала Европейскую комиссию».