Экс-глава Дорожной полиции - «Комсомолке»: «Суровое наказание для провинившихся водителей продержится недолго, его обязательно смягчат»

Пьяным водителям больше не помогут несовершеннолетние дети, а штрафы за превышение скорости станут баснословными.

Для беспечных водителей, которые позволяют себе садиться пьяными за руль, наступают тяжелые времена. Правительство Молдовы приняло ряд поправок к действующим законам в сторону ужесточения, сообщает IPN.

- Они незамедлительно будут лишаться водительских прав на 6 месяцев – в случае первого такого правонарушения, и до 3 лет – в случае повторного. Срок будет определяться судом в течение трёх дней максимум. Во время этого периода водители больше не смогут ездить с временными водительскими правами, данное понятие отменено, - прокомментировал поправки министр внутренних дел Александр Жиздан.

Он уточнил, что тех, у кого будет выявлено явное алкогольное опьянение, ждет ещё более суровая кара – у них будут отбирать водительские удостоверения на 4 года. Кроме того, будет отменён штраф за вождение в состоянии опьянения выраженной степени, он заменяется неоплачиваемыми общественными работами сроком до 240 часов.

Проект поправок также исключает из законодательства положения, оставлявшие судьям и прокурорам допустимые пределы для толкования. А именно, согласно Уголовному кодексу (статья 55), те, кого поймали за рулём в состоянии выраженного алкогольного опьянения, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они совершили преступление впервые, или если на их попечении находится несовершеннолетний. Это положение отменили.

Чтобы получить новые водительские права, водители должны будут повторно сдать экзамен по вождению автомобиля. Кроме того, по истечении срока, в течение которого права были временно изъяты или аннулированы, обязательным условием их получения станет посещение водителем курсов в рамках Программы по борьбе с алкоголем и наркотиками. 20-часовые курсы обойдутся в 4000 леев (оплачиваемых за счёт водителя, пойманного пьяным за рулём).

Автомобиль водителя, пойманного за рулём в нетрезвом виде, будет доставляться на специальную автостоянку, если водителя не сопровож­дает лицо, способное водить машину, или не найдётся человек, готовый сесть за руль вместо нарушителя.

Новые положения затрагивают и те случаи, когда автомобиль был оставлен в запрещённом месте, либо место его парковки может представлять опасность для общественных интересов. Таким образом, автомобили будут вывозить на специальную автостоянку, расходы на его транспортировку в размере 250 леев должен будет покрыть водитель. Каждый час пребывания на этой парковке будет стоить от 15 до 40 леев, в зависимости от типа транспортного средства и срока, в течение которого он будет оставаться на стоянке.

Ещё одной поправкой, принимаемой с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, является увеличение штрафов за превышение ограничения скорости. Так, максимальный штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч увеличивается с 600 до 900 леев. Те, кто превышает скорость более чем на 40 км/ч, должны будут выплатить до 1800 леев, по сравнению с нынешним максимальным штрафом в 1500 леев.

Одобренные правительством законопроекты будут представлены парламенту на рассмотрение.

КОММЕНТАРИЙ ЭКС-ГЛАВЫ ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ

«А не приведет ли это к росту коррупции?»

- Естественно, ужесточение наказания за вождение в нетрезвом состоянии поможет сократить количество пьяных водителей за рулем, а также повлияет на число «пьяных» ДТП, - уверен экс-глава Дорожной полиции Молдовы Сергей Армашу. - Но при этом мы должны принимать во внимание международный опыт. Во-первых, мы должны соблюдать права человека. Что имеется в виду? Если у нас размер средней зарплаты по стране такой-то, то максимальный размер штрафа не может превышать определенного уровня. Не знаю, учтет ли правительство этот момент. А, во-вторых, представьте, что дорожный инспектор остановил нетрезвого водителя, а тот ему предлагает взятку в размере годовой зарплаты инспектора. Не приведет ли это к росту коррупции? Надо ответить и на этот вопрос. Мы не можем принять закон без заключения Антикоррупционного центра. Это принципиальный момент. Но, в целом, ужесточение наказания поможет снизить количество пьяных водителей, международная практика это показывает. А потом, когда наши водители привыкнут к тому, что нетрезвым за руль садиться нельзя, это войдет в кровь, наказание можно будет постепенно смягчать. Вы же видите, сколько в последнее время совершается ДТП с тяжкими последствиями именно нетрезвыми водителями! Вроде, нормально было, а количество пьяных водителей именно сейчас растет.

ЛЕОНИД РЯБКОВ