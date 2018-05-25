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ГУМ вместо ГУАМ: Молдавия, Украина и Грузия создают парламентскую ассамблею
25.05.2018

Молдова, Украина и Грузия создадут межпарламентскую ассамблею. Как передает наш корреспондент, парламент Молдовы 24 мая проголосовал за учреждение такой структуры.

Против выступила Партия социалистов. Как заявил депутат от ПСРМ Влад Батрынча, это еще одна организация по типу ГУАМ, призванная втянуть Молдавию в «дружбу против России». Он также напомнил, что мандат нынешнего парламента завершается, и это не время для геополитических игр.

Спикер парламента Андриан Канду в свою очередь отметил, что у Молдавии уже есть межпарламентская ассамблея с Польшей и с Румынией и «группа дружбы» с Россией. Парламентское большинство в итоге поддержало создание организации.


 
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