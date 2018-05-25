Один предлагает решения проблем, другой игнорирует. Какой примар нужен Кишиневу?

Кандидат на пост примара Кишинева от Партии социалистов (ПСРМ) Ион Чебан, как в предвыборной кампании перед первым туром выборов подробно рассказывал жителям муниципия о существующих проблемах и о методах решения, а также о том, откуда будут взяты финансы для осуществления всех проектов, так и во втором туре подробно все разъясняет. К сожалению о том, какие решения проблем предлагает контркандидат от партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе, не известно, так как он игнорирует абсолютно все дебаты с участием Иона Чебана, как на телевидении, так и перед горожанами.

Нэстасе игнорирует дебаты с Чебаном

На второй день после первого тура состоялись первые дебаты в центре Кишинева, на которые Чебан пригласил Нэстасе для того, чтобы пообщаться с горожанами и ответить на вопросы.

Нэстасе не пришел на дебаты. Чебан предлагал своему контркандидату выбрать любое место и время для дебатов, и пригласил всех желающих принять участие.

Причин, по которым Нэстасе не пришел на дебаты, много. По мнению экспертов, самая главная проблема лидера Платформы «ДА» - это отсутствие опыта и заинтересованности в проблемах столицы. Действительно, на протяжении последних трех лет он не предложил ни одного социального проекта или проекта по развитию столицы, а также не обнародовал ни одной коррупционной схемы в мэрии, не сделал ни одного запроса в правоохранительные органы относительно нарушений примэрии.

С другой стороны Ион Чебан и фракция ПСРМ, которой он руководит, сделала более двух тысяч обращений в прокуратуру антикоррупции, НАЦ, МВД и другие ведомства. Принято множество решений, среди которых – внедрение электронных госзакупок, онлайн-трансляции засданий комиссий, отказ от голосования «ла пакет» и многое другое, что существенно ограничило коррупционные возможности либералов и других нечистых на руку чиновников в мэрии. Кроме этого Чебан предложил и провел большое количество социальных проектов, которые успешно осуществляются.

Вторая возможная причина, по которой Нэстасе не пришел, заключается в том, что он не может ответить на многие вопросы - по финансированию его кампании, наличию 11 домов, земельных участков, дорогих машин. И все это на фоне «0» (ноль) задекларированных официальных доходов.

Сразу после победы на выборах Ион Чебан сделает полную ревизию всех незаконно отчужденных земельных участков, проведет аудит муниципальных предприятий, а назначения на руководящие должности будут проводиться по конкурсу. В целом в программе Чебана есть 10 приоритетных задач, о которых он неоднократно говорил перед голосованием в первом туре.

Андрея Нэстасе даже не смущает то, что на дебаты в центре города ежедневно приходят около 100 человек, которые могут задать любой вопрос.

Ион Чебан отвечает на дебатах на провокационные вопросы журналистов и гражданского общества

В среду на дебатах около Арки Победы представители гражданского общества, эксперты из разных сфер и журналисты задавали Чебану провокационны вопросы притом, что тема, заявленная для дебатов была заранее установлена.

Кандидат от ПСРМ ответил на все поставленные ему вопросы, в том числе и о памятнике «жертвам советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима», а также о возможном кандидате на пост вице-примара и другие.

Относительно вопроса о сносе памятника «жертвам советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима», установленного либералами в 2010 году на центральной площади Кишинева, Чебан отметил, что этот вопрос должен решаться на референдуме.

У каждого человека должно быть право голоса, каждый должен высказать, хочет ли он, чтобы памятник был на площади или нет.

Чебан напомнил, что есть решение Конституционного суда за 2010 год, где сказано, что камень незаконен. Он считает, что власть не должна заниматься переносом памятников. Это тема для местного референдума.

Кандидаты на пост вице-примара

Присутствующие на дебатах спросили Чебана и о том, кого в случае победы он назначит вице-примарами.

Он отметил, что хорошим кандидатом является нынешний и.о. примара Руслан Кодряну, учитывая, что он подготовленный специалист по многим вопросам.

По поводу нынешнего вице-примара Нистора Грозаву кандидат от ПСРМ считает, что он должен быть отстранен от должности и привлечен к ответственности за осуществленные нарушения.

Социалиста спросили и о незаконных стойках в Кишиневе. Он отметил, что после победы на выборах в первую неделю издаст распоряжение о приостановке авторизаций на те строительства, которые выдавались с нарушением закона, строительных норм или игнорировали интересы большого числа горожан, живущих рядом. Авторизации на строительство во дворах домов и в зеленых насаждениях выдаваться не будут.

На дебатах обсуждали и стадионы, марш представителей ЛГБТ, который Чебан намерен запретить, очистные сооружения, любые темы, которые важны для горожан.

После победы на выборах в примэрии и подконтрольных ведомствах будет проведен аудит

Кандидата от ПСРМ на дебатах также спросили о борьбе с коррупцией в примэрии.

Он отметил, что после победы на выборах будет проведен аудит в подконтрольных примэрии ведомствах. Также все ведомства будут публиковать на сайте все отчеты о финансировании и расходах, чтобы любой желающий мог узнать, на что были потрачены деньги.

На сегодняшний день самой большой проблемой в примэрии является выдача документов и разрешений. Вторая часть проблем заключается в неправильном распределении денег. Третья - давление на разных людей в принятии решений.

После проведения аудита все виновные будут уволены. Кроме этого на руководящие должности люди будут назначаться исключительно через конкурс.

Проблема автомобильных пробок

Представители гражданского общества возмущаются, что после ремонта центрального бульвара Штефан чел Маре не была оборудована соответствующая велосипедная дорожка и специальное ограждение, чтобы машины не заезжали. В итоге нет дорожки и водители едут по парку на машинах.

Чебан считает, что решением проблемы автомобильных пробок в столице являются реверсные дорожные полосы, многоуровневые, а также перехватывающие парковки, наряду с выделенными линиями для общественного транспорта, а также перенос центрального автовокзала города.

Еще одним решением является необходимость создания условий, чтобы люди могли оставлять свои машины на бесплатных перехватывающих парковках и, на комфортном, кондиционируемом транспорте, быстро и без пробок добирались до центра города.

Отвечая на вопрос модератора Георге Гонца относительно тарифа на проезд, кандидат от ПСРМ сказал, что он против этого.

Чебан напомнил, что в Кишиневе более 300 троллейбусов, из них 275 на линии и 124 автобусов с средним сроком эксплуатации. Сегодня автобусный парк в срочном порядке нуждается в 200 новых автобусах. Именно фракция ПСРМ в муниципальном совете смогла добиться приобретения 50 автобусов, а также выделения из бюджета 72 миллионов на сборку 35 троллейбусов.

На вопрос журналистов, почему он настаивает на дебатах с Нэстасе, Ион Чебан поинтересовался у присутствующих, о каких методах решения данной проблемы они знают из программы Андрея Нэстасе. Никто из присутствующих ответить не смог.

Примечательно, что даже после такого ответа контркандидат Чебана продолжает игнорировать приглашения на дебаты не только в центре города, но и на телевидении и на радио, куда его приглашают журналисты.

Кандидат от ПСРМ Ион Чебан готов на дебаты с Андреем Нэстасе в любой день и время, когда будет удобно контркандидату.

Напоминаем, 20 мая прошел первый тур выборов на пост примара Кишинева. По данным Центральной избирательной комиссии, Ион Чебан набрал 40,97 процента голосов, а Андрей Нэстасе - 32,12 процента.