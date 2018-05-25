Александру Жиздан: Водитель, пойманный за рулём в выраженной степени опьянения, будет привлекаться к уголовной ответственности

Водители, пойманные за рулём в выраженной степени алкогольного опьянения, будут привлекаться к уголовной ответственности. Это предусматривает новый пакет законов, также называемый „антиалкогольным”. Об этом министр внутренних дел Александру Жиздан сообщил в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

По словам министра, в Молдове культура вождения и ответственность водителей находятся на очень низком уровне. Новые положения, по его словам, направлены на благо граждан, на благо тех людей, которые хотят, чтобы закон соблюдался. „Мы хотим, чтобы наказание было неизбежным. Тысячи людей выходили сухими из воды. Другие совершали рецидив и убивали наших граждан, которые имели право на будущее”, - заявил Александру Жиздан.

По словам министра внутренних дел, основной причиной разработки этих законов является большое количество дорожно-транспортных происшествий, очень высокая смертность на трассах страны и очень большое количество водителей, пойманных пьяными за рулём. „Пришло время перемен. Люди должны понять, что, когда закон начнёт применяться, избежать наказания будет невозможно. Человек, которого поймают в выраженной степени опьянения, будет привлекаться к уголовной ответственности”, - добавил он.

Министр заявил, что до сих пор лишение права на вождение осуществлялось на более длительный срок, от двух до трёх лет. Теперь лицо, у которого будет выявлена концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе от 0,15 до 0,30 миллилитра, может лишиться прав на срок от 6 до 12 месяцев. „Если у человека будет обнаружена выраженная степень опьянения, то есть 0,30 миллилитра алкоголя и более, то штраф больше не будет налагаться, будут применяться лишь такие наказания, как неоплачиваемые общественные работы, как аннулирование водительских прав”, - сообщил Жиздан. Министр пояснил, что через четыре года после лишения прав этот водитель должен будет снова сдать экзамен для получения прав и пройти 10-дневный курс по борьбе с наркотиками под эгидой Национального инспектората пробации, стоимостью четыре тысячи леев. „И после всего этого он сможет вернуть себе права”, - рассказал Александру Жиздан.

Кроме того, изменения предусматривают, что эвакуация автомобилей, водитель которых был пойман пьяным за рулём, будет осуществляться государственным предприятием. Помимо этого, эвакуация может производиться ​​в тех случаях, когда автомобиль припаркован в запрещённом месте, либо он не позволяет машине скорой помощи добраться до места вызова.

Министр надеется, что пакет этих законов будет принят парламентом в ходе весенне-летней сессии.