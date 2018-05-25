Молдова является привлекательной страной для российского бизнеса, - Додон

Президент Молдовы выступил «на полях» Петербургского международного экономического форума.

Игорь Додон выступил на встрече с представителями российских деловых кругов, которые проявили повышенное внимание к Республике Молдова и интерес к укреплению торгово-экономических связей с нашей страной. На встрече приняли участие представители руководства общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и десятки других представителей крупного бизнеса РФ. В рамках встречи состоялась презентация инвестиционного климата Республики Молдова.

- Во время выступления я отметил открытость молдавской экономики для российских инвесторов, - сообщил Игорь Додон. - Обратил внимание на то, что Российская Федерация входит в число крупнейших торговых партнеров Молдовы, однако потенциал наших экономических связей реализован далеко не в полном объеме. Речь идет не только о торговле, но и производственной кооперации, создании совместных предприятий, трансфере технологий, об инфраструктурных, транспортных и логистических проектах.

Подчеркнул, что Молдова может заинтересовать российский бизнес тем, что подписала Соглашение о свободной торговле и со странами СНГ, и со странами ЕС (DCFTA), и с Турцией, а выгодное географическое расположение между Европой и Россией делает нашу страну привлекательной для развития бизнеса в этом регионе. Кроме того, я отметил, что налоговая нагрузка на экономических агентов Молдовы примерно такая же, как в России, а резиденты семи свободных экономических зон наделены рядом льгот. Помимо этого, молдавские предприниматели свободно владеют русским языком и хорошо знают общие традиции ведения дел на постсоветском пространстве.

Глава государства пригласил российских бизнесменов на масштабный Экономический форум, который пройдет 20-22 сентября в Кишиневе и станет площадкой для ведения переговоров и заключения контрактов. Форум примет несколько сот деловых людей из Молдовы и России. Это позволит инвесторам лучше ознакомиться с нашей страной и подписать выгодные инвестиционные контракты.

На мероприятии был представлен рекламный ролик, посвященный сентябрьскому Форуму в Молдове. Он был создан совместно с российскими партнерами.