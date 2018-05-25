Неожиданный вояж: Нэстасе на ток-шоу в Бухаресте попросил помощи у румын

Кандидат на должность генпримара Кишинева от партии Платформа "Достоинство и правда" оказался в столице Румынии.

Андрей Нэстасе всячески избегает участия в дебатах с Ионом Чебаном. Лидер ППДП объясняет такую ситуацию своей занятостью и непрекращающимися встречами с кишиневцами. Однако политик нашел время для заграничной поездки.

Нэстасе неожиданно оказался в Бухаресте. Он принял участие в ток-шоу румынской телекомпании. Лидер ППДП обратился к "братьям-румынам" с просьбой убедить своих молдавских родственников голосовать за него.

Кандидат ПСРМ с иронией прокомментировал необычный метод предвыборной борьбы своего оппонента.

– Он пришел на дебаты! Он есть. Только в Бухаресте. Поэтому он не пришел на ProTV Chisinau. У него повестка встреч с кишиневцами, – сказал Ион Чебан.

На этой неделе Андрей Нэстасе трижды отказался от участия в открытых дебатах с Ионом Чебаном. Сегодня в 12:00 состоится четвертый раунд дебатов. По всей видимости, кандидат от ППДП вновь окажется "не в том месте".