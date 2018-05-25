Молдова безнадежно отстала от других стран: состояние бизнеса плачевное, - Крапивка

Председатель Республиканского Клуба деловых людей «Timpul» Игорь Крапивка заявил о недовольстве бизнесменов экономической ситуацией в Молдове.

Сегодня, 24 мая, на общем собрании Национальной конфедерации патронатов руководитель заявил об очень сложном положении дел в бизнесе.

- Основной причиной такого плачевного состояния бизнеса в Молдове является сама деловая среда - она разобщена, - сказал Игорь Крапивка. - Многие предприниматели активно критикуют текущее положение дел, но не могут ни отстоять свою точку зрения, ни тем более предложить способы решения проблем.

Бизнесмен отметил, что за последние годы произошли положительные изменения в деловом климате. Но, по его мнению, если положить их на одну чашу весов, а недостатки на другую перевесит вторая.

- Во многих областях ведения бизнеса Молдова безнадежно отстала от других стран, - подчеркнул Крапивка. - В странах ЕС ни одно решение правительства не принимается без тщательных консультаций с бизнес-сообществом, потому что там хорошо понимают, что решение или законы, которые принимаются в парламенте, будут исполняться добросовестно, только, когда учитывается мнение тех, кто будет их исполнять, - подчеркнул бизнесмен.

В этой связи он отметил место и роль Национальной конфедерации патронатов, которая должна стать более мобильной и более репрезентативной.

- Для решения общих проблем необходима консолидация - государственных институтов, деловой среды, простых граждан, и тогда через несколько лет Молдова станет совершенно другой страной, - сказал Игорь Крапивка.