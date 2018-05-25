Молдова безнадежно отстала от других стран: состояние бизнеса плачевное, - Крапивка

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Экономика
Председатель Республиканского Клуба деловых людей «Timpul» Игорь Крапивка заявил о недовольстве бизнесменов экономической ситуацией в Молдове.
Сегодня, 24 мая, на общем собрании Национальной конфедерации патронатов руководитель заявил об очень сложном положении дел в бизнесе.
- Основной причиной такого плачевного состояния бизнеса в Молдове является сама деловая среда - она разобщена, - сказал Игорь Крапивка. - Многие предприниматели активно критикуют текущее положение дел, но не могут ни отстоять свою точку зрения, ни тем более предложить способы решения проблем.
- Во многих областях ведения бизнеса Молдова безнадежно отстала от других стран, - подчеркнул Крапивка. - В странах ЕС ни одно решение правительства не принимается без тщательных консультаций с бизнес-сообществом, потому что там хорошо понимают, что решение или законы, которые принимаются в парламенте, будут исполняться добросовестно, только, когда учитывается мнение тех, кто будет их исполнять, - подчеркнул бизнесмен.
В этой связи он отметил место и роль Национальной конфедерации патронатов, которая должна стать более мобильной и более репрезентативной.
- Для решения общих проблем необходима консолидация - государственных институтов, деловой среды, простых граждан, и тогда через несколько лет Молдова станет совершенно другой страной, - сказал Игорь Крапивка.
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