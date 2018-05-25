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Технологии
Школьник из Молдовы создал софт, проверяющий качество сигнала мобильной связи
25.05.2018

Школьник из Молдовы стал серебряным призером международного научно-инженерного конкурса в США. 12-тиклассник Санду Кирица создал софт, проверяющий качество сигнала мобильной связи. Его программу жюри назвало самой эффективной.

"Синяя линия указывает, где фоновый шум, зелёная - где прерывается связь. Красная линия показывает уровень фонового шума. Когда алгоритм видит, что уровень помех высок, он оповещает оператора. Это значит, что есть проблема, которую нужно устранить", - сказал призер конкурса Intel ISEF Санду Кирица. 

Юный изобретатель уверен - программа позволит операторам сэкономить большие деньги. 

"Операторы мобильной связи очень много тратят на анализ качества услуг и используют для этого много ресурсов. Нынешние алгоритмы не в состоянии эффективно решить эту проблему", - отметил призер конкурса Intel ISEF Санду Кирица. 

В свои 18 Санду уже сотрудничает с местной телекоммуникационной компанией. Она и протестирует софт. 

"Моя мечта - сделать что-то полезное для людей, помочь им", - добавил призер конкурса Intel ISEF Санду Кирица. 

А братья Артемий и Владислав Митиогло представили на конкурс аппарат, фильтрующий воздух. Он устраняет 93% вредных примесей. 

"Это трехуровневый фильтр. Первый уровень - силикагель, поглощающий влагу из воздуха. Второй - активированный уголь, поглощающий углекислоту. Третий уровень - нанокристаллы оксида железа. Фильтров, где нанокристаллы используются одновременно с другими уровнями защиты, больше не существует", - сказал участник конкурса Intel ISEF Артемий Митиогло. 

"Фильтр, который может очистить воздух в помещении площадью 70 квадратных метров обошелся нам примерно в 10 долларов. Все эти вещества есть в любой школьной лаборатории", - отметил участник конкурса Intel ISEF Владислав Митиогло. 

На конкурс в Питтсбург ребята поехали при поддержке министерства образования. 

"Участие в этом конкурсе даёт возможность поступить в самые престижные технические вузы мира. В жюри входят лучшие эксперты, в том числе лауреаты Нобелевской премии", - сказала глава управления Агентства по куррикулуму и оценке Лилия Иванова. 

Участие в конкурсе приняли 1750 школьников из 80 стран. Они представили полторы тысячи проектов.


 
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