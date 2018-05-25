25 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Суд отклонил запрос Маий Санду об анулировании выборов в Жора де Мижлок
25.05.2018

Вчера, 24 мая, Оргеевский суд отклонил запрос об аннулировании результатов выборов в коммуне Жора де Мижлок Оргеевского района. На заседании, длившемся более трёх часов, претензии партии PAS были сочтены необоснованными

Таким образом, была признана победа на выборах кандидата от Партии Шор, вице-председателя данного политического формирования Марины Таубер.

В поддержку избранного большинством голосов мэра на митинге протеста выступили жители коммуны Жора де Мижлок. Они пришли сплакатами, на которых читались упреки в сторону Майи Санду, а также пожелания видеть село процветающим.

Отметим, что на выборах в местные органы власти, которые прошли 20 мая, в селе Жора де Мижлок представитель партии Шор Марина Таубер набрала более 60 % голосов. После оглашения итогов лидер формирования PAS обратилась в суд с требованием аннулировать результат выборов. По мнению Майи Санду, партия Шора потратила 295 тысяч леев, три раза больше чем позволяет избирательное законодательство.


 
Количество просмотров:
30
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.