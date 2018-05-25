Во время предвыборной гонки Нэстасе выступил на телеканале в Бухаресте

Кандидат партии “Платформа достоинства и правды” либо забыл, на должность примара какой столицы претендует, либо решил, что с кишиневцами ему общаться не о чем, и отправился в разгар предвыборной кампании в соседнюю страну просить помощи у “братьев-румын”.

Так, вчера Андрей Нэстасе стал участником ток-шоу на одном из румынских телеканалов. Кандидат так называемых проевропейских сил беззастенчиво в прямом эфире заявил, что наши соотечественники, находящиеся в Румынии, должны убедить своих родственников, живущих в Кишиневе, проголосовать за него во втором туре выборов генпримара, передает aif.md

Любопытно, что до сих пор свое отсутствие на дебатах с главным оппонентом – Ионом Чебаном – Андрей Нэстасе объяснял слишком насыщенной повесткой встреч с избирателями. Вчера же стало понятно, с какими именно избирателями встречается Нэстасе. С ироничной реакцией по этому поводу на своей странице в соцсети выступил Чебан.

– Он пришел на дебаты! Он есть. Только в Бухаресте. Поэтому он не пришел на ProTV Chisinau. У него повестка встреч с кишиневцами, – пошутил кандидат ПСРМ.

Примечательно, что на тех самых вечерних дебатах, о которых упомянул Чебан, член команды Нэстасе Ливиу Вовк заявил, что их кандидата нет на передаче, так как он “поехал за фондами и инвестициями для Кишинева”. Пользователи соцсети, горячо обсуждающие визит Нэстасе в Бухарест, уже провели параллель между им и Киртоакэ и задались вопросом: взял ли “проевропейский” кандидат горшок с молдавской землей в лучших традициях либерала?

Напомним также, что ранее Андрей Нэстасе трижды испугался открытых публичных дебатов с Ионом Чебаном, однако прислал вместо себя на мероприятие провокаторов, которые, впрочем, так и не смогли задать внятные вопросы кандидату ПСРМ. Сегодня в 12.00 намечен четвертый раунд дебатов, на которые ищущий в Бухаресте “фонды и инвестиции” Нэстасе, судя по всему, снова не придет.