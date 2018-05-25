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Общество
Кишинёвская зебра-предсказатель сделала прогноз на финал Лиги Чемпионов
25.05.2018

Победителем Лиги чемпионов этого сезона станет мадридский "Реал". 

Такой прогноз в преддверии финала сделала зебра Валли из Кишиневского зоопарка, ставшая известной после точных прогнозов победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы 2016 года, передает publika.md

В этом году в роли оракула решил себя попробовать еще один обитатель столичного зоопарка. Кенгуру также выбрал морковку из ведра с эмблемой испанской команды.

Финал Лиги чемпионов "Реал" Мадрид - "Ливерпуль" в субботу будет транслировать Третий канал, начало в 21:45.


 
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