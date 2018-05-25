В столице будет установлен еще один бюст Штефана Великого

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Общество
В Кишиневе появится копия памятника Штефану Великому и Святому.
«Предлагается установить бюст как символ мужества, верности христианству, любви к стране и народу, которые являются приоритетными качествами в деятельности офицеров Службы. Бюст планируется установить на территории Службы государственной охраны в Кишиневе по улице Сфатул Цэрий, 26», – объявляет министерство в проекте решения, предложенном для публичных обсуждений.
Согласно проекту, расходы на разработку проектной документации, на установку бюста и его изготовление, а также на благоустройство окружающей территории будут покрываться за счет финансовых средств общественной ассоциации «Форум» и средств от пожертвований и спонсоров.
Возле этого бюста планируется «проводить торжественные события для персонала, протокольные мероприятия с участием высокопоставленных лиц, руководителей и сотрудников охранных служб из-за рубежа»
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