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Общество
В столице будет установлен еще один бюст Штефана Великого
25.05.2018

В Кишиневе появится копия памятника Штефану Великому и Святому.
 
Соответствующее решение было принято Министерством образования, культуры и исследований. Новый бюст будет установлен перед  зданием Службы государственной охраны.

«Предлагается установить бюст как символ мужества, верности христианству, любви к стране и народу, которые являются  приоритетными качествами в деятельности офицеров Службы. Бюст планируется установить на территории Службы государственной охраны в Кишиневе по улице Сфатул Цэрий, 26», – объявляет министерство в проекте решения, предложенном для публичных обсуждений.

Согласно проекту, расходы на разработку проектной документации, на установку бюста и его изготовление, а также на благоустройство окружающей территории  будут покрываться за счет финансовых средств общественной ассоциации «Форум» и средств от пожертвований и спонсоров.

Возле этого бюста планируется «проводить торжественные события для  персонала, протокольные мероприятия с участием высокопоставленных лиц, руководителей и сотрудников охранных служб из-за рубежа»


 
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