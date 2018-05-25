Тесты по Бакалавру-2018 выставлены на продажу в социальных сетях

Ряд сомнительных аккаунтов посвященных предстоящему БАК-у, были создан более месяца назад в социальной сети "Одноклассники". Все они ссылаются на сайт Bac2018md.com.

Журналисты realitatea.md изучили указанный сайт, с администраторами которого можно связаться через приложение Telegram или по электронной почте, и узнали, что стоимость работ составляет 1550 леев.

"Мы нашли добрых людей, которые согласны за определенную сумму поделиться тестами. Каждый день мы освобождаем сотни учеников от ненужных проблем, связанных с бакалавриатом. У нас есть доступ к тестам за два дня до экзаменов, а покупатели имеют в распоряжении 45-47 часов, после чего они преобразовываются в формат "pdf". Тесты совпадают на 100% с теми, которые вы получите на экзаменах. Они не решены, поэтому мы советуем вам сразу найти человека, который поможет вам", - говорится в информации, размещенной на сайте.

Кроме того, на сайте указывается, что можно получить скидки и что такие услуги предоставляются в течение продолжительного времени.

"Мы предоставляем шанс тем, кто хочет подготовиться к заданиям, которые будут на экзаменах. Если вам недостаточно заданий без решений, то тогда вам и не нужно покупать тест. Мы работаем давно. До 2016 года мы распределяли в качестве тестирования определенные задания, чтобы клиенты могли нам доверять", -указано на сайте.

В то же время, согласно информации на сайте, покупатели ничем не рискуют.

"Официально существуют наказания только для должностных лиц, которые обязаны не допускать утечки информации и соблюдать правила проведения экзаменов", - пишут "продавцы" тестов.

Отвечая на вопрос Realitatea.md, руководитель пресс-службы министерства образования, культуры и исследований Ион Мискевка заявил, что об этом случае будет уведомлен Генеральный инспекторат полиции, чтобы выявить автора или авторов страниц и принять необходимые меры в соответствии с законодательством.

"В прошлом году была идентичная ситуация, о которой рассказали средства массовой информации, однако позднее выяснилось, что это была всего лишь простая схема мошенничества, а человек был идентифицирован и задержан", - добавил Мискевка.

Действительно, в 2017 году на OК.ru появились похожие аккаунты, а в 2016 году два ассистента из Центра бакалавриата в Лицее им. Александра Пушкина из Унген были уволены, потому что они сфотографировали и опубликовали в интернете тесты экзамена по бакалавриату.

В соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях Республики Молдова публикация тем выпускных экзаменов и/или их решений до начала или во время соответствующего экзамена влечет наложение штрафа в размере до 12 000 леев и лишение права занимать определенные должности на срок от 3 месяцев до 1 года для руководящих лиц.

Редакция Realitatea.md призывает учащихся самостоятельно сдавать экзамены по бакалавриату. В этом году в стране будет создано 92 центра бакалавриата. Из общего числа - 62 будут созданы в районах и 30 в муниципии Кишинев.

Камеры наблюдения были установлены в Центрах бакалавриата в Республике Молдова в 2013 году. Эту меру министерство образования применило для борьбы со списыванием. Тогда на 1 200 камер было потрачено около 7,3 млн леев.