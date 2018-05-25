Румынский телеканал: Если победит Чебан, Кишинёв пропадёт с карты Европы

Ведущий румынского телеканала Realitatea в прямом эфире призвал всех обладателей кишиневской прописки поддержать «настоящего патриота Великой Румынии» Андрея Нэстасе.

Андрей Нэстасе стал участником ток-шоу на одном из румынских телеканалов. Кандидат так называемых проевропейских сил беззастенчиво в прямом эфире заявил, что наши соотечественники, находящиеся в Румынии, должны убедить своих родственников, живущих в Кишиневе, проголосовать за него во втором туре выборов генпримара.

Ведущий решил подлить масла в огонь и заявил, что уверен — в Кишиневе на местных выборах развернулась борьба Москвы и Бухареста, Москвы и Брюсселя. Кроме этого, он добавил, что в одной из столиц Великой Румынии должен победить румын, подразумевая Андрея Нэстасе.

Напомним, что кандидат партии “Платформа достоинства и правды” либо забыл, на должность примара какой столицы претендует, либо решил, что с кишиневцами ему общаться не о чем, и отправился в разгар предвыборной кампании в соседнюю страну просить помощи у “братьев-румын”.

Пользователи соцсети, горячо обсуждающие визит Нэстасе в Бухарест, уже провели параллель между им и Киртоакэ и задались вопросом: взял ли “проевропейский” кандидат горшок с молдавской землей в лучших традициях либерала? Напомним также, что ранее Андрей Нэстасе трижды испугался открытых публичных дебатов с Ионом Чебаном, однако прислал вместо себя на мероприятие провокаторов, которые, впрочем, так и не смогли задать внятные вопросы кандидату ПСРМ.

Сегодня в 12.00 намечен четвертый раунд дебатов, на которые ищущий в Бухаресте “фонды и инвестиции” Нэстасе, судя по всему, снова не придет.