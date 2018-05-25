Молдавия зажимает Приднестровье в таможенное кольцо

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Молдавия и Украина вводят совместный контроль еще на двух КПП приднестровского участка границы. Объединенные посты, как и на действующем уже полгода переходе Певомайск-Кучурганы, разместятся на украинской территории.
В молдавском правительстве убеждены, что данные меры призваны упростить передвижение людей, автотранспорта и товаров, так как предполагают принцип «одна остановка — одно окно».
«Таможенной службе и Пограничной полиции поручено обеспечить совместный контроль и на других пунктах пропуска на приднестровском участке. Это должно быть сделано до истечения полномочий правительства, то есть до намеченных на осень парламентских выборов», — заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип.
Глава кабинета министров подчеркнул, что «Республика Молдавия должна контролировать все, что въезжает или выезжает на этом участке границы».
EADaily сообщало уже, что соглашение о совместном контроле на молдавско-украинской государственной границе было подписано в октябре 2017 года молдавским премьером Павлом Филипом и президентом Украины Петром Порошенко.
В Тирасполе, учитывая то, что украинская сторона теперь отказывается пропускать грузы в регион без таможенной очистки в Молдавии, назвали эти меры Кишинева и Киева экономической блокадой и обещали принять симметричные действия. Руководство республики обратилось за поддержкой к гарантам и посредникам, однако дальше заявлений дело не пошло.
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