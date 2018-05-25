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Додон поблагодарил Путина за мудрую политику
25.05.2018

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил президента России Владимира Путина за мудрую и дружественную политику.

"Выразил благодарность руководству Российской Федерации во главе с президентом Владимиром Путиным за мудрую и по-настоящему дружественную политику по отношению к Молдове", — написал Додон на своей страничке в Facebook.

Слова благодарности прозвучали во время встречи молдавского лидера с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным на полях Петербургского международного экономического форума.
По словам Игоря Додона, благодаря достигнутым соглашениям удалось остановить падение товарооборота между двумя странами. Если в прошлом году рост товарооборота составил 10%, то в этом году уже 25%, что, безусловно, является положительным знаком.

"Между Молдовой и Россией за последние полтора года сложились хорошие отношения на уровне глав государств и регионов", — сообщил президент Молдавии, отметив необходимосьб теперь работать над улучшение отношений на межпарламентском и межправительственном уровне.

По итогам встречи Додон и Володин договорились всесторонне укреплять сотрудничества между странами.


 
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