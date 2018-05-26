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Общество
Поезда из Киева и Одессы в Черновцы могут пустить через Молдову
26.05.2018

Поезда из Киева и Одессы в Черновцы можно пустить через Молдову, считает замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань. 

Он мотивировал это тем, что в настоящее время, несмотря на значительный туристический потенциал Черновиц, у них нет адекватного сообщения с Киевом и Одессой, поскольку сейчас поездка туда по железной дороге в обход Молдовы занимает 12 и соответственно 16 часов. 

"Необходимо подготовить проект более короткого маршрута поезда "Черновцы-Одесса", восстановления сквозного движения от станции Могилев-Подольский до станции Черновцы с безостановочным прохождением двух отрезков на территории Молдовы.

Сквозное движение через Молдову даст нам экономию около 300 км и минимум четыре часа. Мы разгрузим львовское направление, появятся транспортные потоки через четыре области Украины", - считает он.


 
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