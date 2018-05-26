12 миллионов - пансионату в Голерканах

Сумму в 12 миллионов лей решило выделить правительство в этом году на ремонт и содержание пансионата в Голерканах, в котором отдыхают высокопоставленные чиновники.

Несмотря на то, что деятельность пансионата в последние четыре года приносит государству одни убытки, деньги на его содержание в сумме 11,95 миллиона были найдены. Их решили направить на выполнение ремонтных работ и обеспечение работы учреждения.

Ранее правительство дало отрицательное заключение на проект закона о приватизации этого пансионата, не приняв во внимание данные о неэффективности его деятельности. Только за 2017 год пансионат принес убытков на сумму более 882 тысяч лей, а всего за 2014-2017 годы убытки от деятельности госпредприятия «Пансионат Холеркань» составили 2 527 619 лей.

- Пансионат «Холеркань» является государственным имуществом, которое требует технического обслуживания и постоянного ремонта, потому что, если этого не сделать, комплекс деградирует, соответственно, нужны будут дополнительные средства на его ремонт, - заявил министр финансов Октавиан Армашу.

На вопрос, сделан ли анализ рентабельности обслуживания этого комплекса, Армашу заявил, что высказываться на эту тему не входит в его компетенцию, сообщает Zdg.md.