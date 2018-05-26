Проект Кишинев Арена носит популистский и предвыборный характер

Реальные проблемы, с которыми сталкивается Республика Молдова, делают проект Кишинев Арена чисто популистским и предвыборным. Об этом заявил депутат либерал-демократ Григоре Кобзак в ходе передачи „Cutia neagră” на телеканале TV8, передает IPN.

Депутат утверждает, что законодательный орган выделил 102 млн. леев для этого проекта. В то же время, было решено отказаться от перераспределения денег из Дорожного фонда, по той простой причине, что не хватает финансовых ресурсов, которые собираются в бюджет для проекта по ремонту дорог, объявленного властями. „Власти отказались от переориентации тех 200 млн. леев из Дорожного фонда на Кишинев Арену. Нашлись только 102 млн. леев и парламент проголосовал за это”, - заявил депутат. В то же время он добавил, что проект Кишинев Арена поднимает очень много вопросов. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, заставляют считать этот проект чисто популистским и предвыборным”, - заявил либерал-демократ.

Депутат-социалист Григорe Новак утверждает, что, с одной стороны, сокращаются расходы, особенно в бюджетной сфере, а, с другой, выделяются деньги для такого большого проекта, как Кишинев Арена. „На сегодняшний день я задаюсь вопросом, своевременно ли и есть у нас возможности и финансовое покрытие, чтобы справиться с подобной финансовой задачей?”, - заявил Григорий Новак. По его словам, есть много вопросов, связанных с выделенным участка земли и самим проектом. Вместе с тем, депутат не может отрицать необходимость такого спортивного комплекса в Кишиневе.

Эксперт ИРСИ „Viitorul” Вячеслав Ионицэ утверждает, что если технико-экономическое обоснование по проекту Кишинев Арена не было сделано через публичные торги, тогда эта проблема связаная с системой публичных торгов.