Коллектив Moldova Agroindbank (MAIB) готов к конкурентной борьбе с иностранными банками на молдавском рынке. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом его председатель правления Сергей Чеботарь заявил в интервью экономическому обозрению «Логос-пресс».

Топ-менеджер, которому Административный совет предоставил очередной мандат на управление банком, в частности, сказал: «Мы не боимся конкуренции, потому что у нас есть главное: самая профессиональная команда, мы у себя дома, и мы лучше других знаем особенности и преимущества молдавского рынка».

По его словам, банк сейчас настолько хорошо капитализирован, что готов конкурировать на равных, как всегда было свойственно MAIB».

Говоря о высокой ликвидности банков, Чеботарь отметил, что наращивание кредитования является «непростой задачей».

«Ее решение зависит не только от банков, но и от реального сектора экономики, проходящих в нем изменений и реформ», - сказал банкир, указав на то, что сейчас на рынке объем «свободных денег» составляет 9 млрд. леев.

Банкир говорит, что для наращивания кредитования коллектив MAIB активно работает с историческими и корпоративными клиентами, в первую очередь с теми, кто заинтересован в увеличении бизнеса и его финансировании.

«В ситуации высокой ликвидности мы сделали свой банк как никогда чутким и восприимчивым к появлению новых бизнесов, строительству новых объектов, проектам в аграрном секторе, а также в сфере потребительского кредитования. Особо в этом ряду выделяется MAIB-овская линейка продуктов ритейла, разработанных и предлагаемых банком населению, финансирование которого в структуре портфеля банка заметно растет», - отметил банкир.

На вопрос об ипотечном кредитовании за счет объявленной правительством программы Prima Casa, руководитель MAIB сказал, что по этой программе банк выдал уже более 20 таких кредитов.

«Их общая сумма превысила 11 млн. леев, да и в работе имеем почти столько же. Полагаю, что из всех выданных по системе кредитов в рамках этой востребованной рынком программы, доля MAIB превышает 30%», - сказал банкир.