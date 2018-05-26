Почему агитация из Бухареста за «правильного» кандидата в мэры Кишинева — это хорошо, а из Москвы — предательство национальных интересов

То, что на выборах любого уровня наличествует двойная мораль, это почему-то никого не смущает.

Знаете, что меня умиляет больше всего в свете продолжающихся в Кишиневе муниципальных выборов? То, что выборы мэра обязательно и высокопарно декларируются как геополитическая борьба проевропейских и промосковских сил, «правильных» граждан с «неправильными», светлых сил с темными, дневного дозора с ночным..

А если разобраться, то любой мэр, будь это поселок, село, деревня, городишко, Кишинев, Москва или Нью-Йорк, всего лишь наемный менеджер, хозяйственник, который должен заниматься сугубо земными проблемами — ремонтировать дороги, менять износившиеся трубы теплоцентрали, менять электропроводку, следить за состоянием общественного транспорта, проверять, течет и какая вода из наших кранов, в конце концов, устанавливать к Новому году на площади новогоднюю елку! И все!

Нет же! У нас, как всегда, все по-другому! Вот Андрей Нэстасе, кандидат на пост мэра молдавской столицы в прямом эфире румынского телеканала Realitatea призвал соотечественников, находящихся в Румынии, всех обладателей кишиневской прописки убедить своих родственников, живущих в Кишиневе, проголосовать за него во втором туре муниципальных выборов. А ведущий решил подлить масла в огонь и заявил, что уверен — в Кишиневе на местных выборах развернулась борьба Москвы и Бухареста заодно с Брюсселем. «В одной из столиц Великой Румынии должен победить румын» - добавил ведущий, подразумевая, разумеется, Андрея Нэстасе.

Раз у нас не обычные выборы мэра, а геополитическое противостояние, давайте представим, что Ион Чебан решил последовать примеру своего соперника, но отправился не в Бухарест, а в Москву, где и призвал всех соотечественников, находящихся в России, всех обладателей кишиневской прописки убедить своих родственников, живущих в Кишиневе, проголосовать за него во втором туре муниципальных выборов.

Какой вой тут же поднимется в Молдове! «Продался Кремлю!», Чебан -рука Путина!», «Торгует национальными интересами!» «Предатель, которым должен заняться СИБ!» Двойная мораль какая-то получается. Торговать Родиной, вообще-то нельзя и преступно, но в Бухаресте — можно. Требовать ликвидации Молдовы тоже не возбраняется, если это происходит в Румынии. Вообще-то, социалисты всегда выступали и выступают за независимость Молдовы, но они все равно предатели и наймиты!

Это первый момент. А второй: если все наши соотечественники с кишиневской пропиской, проживающие в России, убедят своих родичей, оставшихся в Кишиневе, проголосовать за Ион Чебана, то Андрею Нэстасе только и останется что, глотая слезы, отправляться в сумрак политического небытия или на румынский телеканал, где обвинять во всех грехах и в прямом эфире «руку Москвы» и «пропутинского предателя и наймита!...

ЛЕОНИД РЯБКОВ